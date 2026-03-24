रणवीर सिंह की Dhurandhar 2 पर छाए संकट के बादल, बॉक्स ऑफिस पर सुनामी के बीच क्यों उठी बैन की मांग? वजह कर देगी हैरान!

Dhurandhar 2 एक तरफ जहां बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ नोट छाप रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पर अब बैन की मांग उठने लगी है. कोर्ट में आदित्य धर की इस फिल्म पर रोक लगाने वाली याचिका दायर की गई है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?

Dhurandhar 2 Ban Demand in Tamilnadu: इन दिनों हर तरफ सिर्फ आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की ही गूंज सुनाई दे रही है. सिनेमाघरों से लेकर सोशल मीडिया तक बस रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का हमजा अवतार ही छाया है. इस मूवी का क्रेज सिर्फ फैंस और आम जनता पर ही नहीं बल्कि फिल्मी सितारों पर भी देखने को मिल रहा है. वहीं 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस (Dhurandhar 2 Box Office) पर भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, लेकिन इस बीच फिल्म कानूनी विवादों में फंसती नजर आ रही है. इस मूवी पर बैन की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?

Dhurandhar 2 पर उठी बैन की मांग पहुंची हाईकोर्ट

एक तरफ जहां रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Legal Notice) नोट छापने की मशीन बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस लेकर विवाद गहराते जा रहे हैं. इस मूवी को लेकर जहां कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं वहीं, अब तमिलनाडु चुनावों से पहले फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है. तमिलनाडु में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग उठी है, जिसके बाद मामला मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंच गया है.

Dhurandhar 2 पर क्या है आरोप?

Daily Thanthi की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज के 5 दिन बाद इसपर बैन की मांग की गई है. रिपोर्ट के अनुसार, जल्द ही तमिलनाडु विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें हालिया रिलीज आदित्य धर की इस मूवी को बैन करने की मांग की गई है. जानकारी के मुताबिक, शीला नाम की एक वकील ने बेंच से ये अपील करते हुए तर्क दिया है कि इस फिल्म में गहरे राजनीतिक संकेत हैं जो मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं. साथ ही, इसमें ये चिंता जताई गई कि फिल्म राजनीतिक रूप से संवेदनशील कहानी चुनावों पर असर डाल सकती है.

याचिका पर कब सुनवाई करेगी कोर्ट?

वकील की इस अपील के मुताबिक, फिल्म के एकतरफा राजनीतिक दृष्टिकोण से मतदाता प्रभावित हो सकते हैं. ऐसे में इस मूवी को तमिलनाडु में बैन किया जाना चाहिए. रिपोर्ट्स की माने तो, चीफ जस्टिस ने इस अपील पर फॉर्मल याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. उसके बाद ही कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी.

गुरबाणी पर क्यों मचा है बवाल?

आपको बता दें कि, कि ये पहला मामला नहीं है जिसे लेकर 'धुरंधर 2' विवादों में आई है. जब से ये मूवी रिलीज हुई है, तभी से इसे लेकर कोई न कोई विवाद देखने को मिल रहा है. बैन की मांग वाली याचिका से पहले फिल्म में गुरबाणी को लेकर भी बवाल मचा हुआ है. दरअसल, फिल्म में आर माधवन का किरदार गुरबाणी का उच्चारण करता दिखाई देता है. जिसे लेकर सिख समुदाय के लोग विरोध कर रहा है. इनका आरोप है कि, इस सीन के दौरान उनके हाथ में सिगरेट दिखाई गई, जो सिख समुदाय के धार्मिक मर्यादाओं के खिलाफ है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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