Dhurandhar के आगे Baahubali ने टेके घुटने, रणवीर सिंह ने तोड़ा प्रभास का ये बड़ा रिकॉर्ड!...

Dhurandhar Beats Baahubali: बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' ने साउथ मूवी 'बाहुबली' को पीछे छोड़ दिया है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह ने प्रभास का कौन रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में लगी हुई है. 19 मार्च को बड़े पर्दे आई इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर 11वां दिन है. फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और जिसका नतीजा है कि ये 800 करोड़ रुपये की कमाई के करीब पहुंच गई है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' भारत के साथ ही दुनिया के दूसरे देशों में भी अच्छी कमाई कर रही है और 1150 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. ये फिल्म लगातार कई मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ रही है. अब रणवीर सिंह की 'धुरंधर' (Dhurandhar) फ्रेंचाइजी ने साउथ स्टार प्रभास (Prabhas) की 'बाहुबली' (Baahubali) फ्रेंचाइजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने वर्ल्डवाइड किया 'बाहुबली' फ्रेंजाइजी से ज्यादा कलेक्शन

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म 'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड 1354.84 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इस फिल्म के दूसरे पार्ट 'धुरंधर 2' ने 19 मार्च को बड़े पर्दे पर दस्तक दी और बॉक्स ऑफिस पर छा गई. फिल्म ने सिर्फ 10 दिनों में वर्ल्डवाइड 1159.76 करोड़ रुपये कमा लिए. अब तक रणवीर सिंह की 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने 2514.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया. इस तरह से प्रभास की 'बाहुबली' फ्रेंजाइजी का वर्ल्डवाइड कलेक्शन का रिकॉर्ड टूट गया है. फिल्म 'बाहुबली' ने वर्ल्डवाइड 650 करोड़ रुपये तो फिल्म 'बाहुबली 2' ने दुनियाभर में 1800 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. प्रभास की दोनों फिल्मों ने 2450 करोड़ रुपये जोड़े थे.

3000 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी

फिल्म 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने जबरदस्त कलेक्शन से कमाल करते हुए साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी 'बाहुबली' फ्रेंजाइजी को पीछे छोड़ दिया है. अभी तो रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में लगी है और सिर्फ 11वां दिन हुआ है. ये फिल्म फ्रेंजाइजी वर्ल्डवाइड 3000 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. अब देखने वाली बात होगी फिल्म ये कमाल कर पाती है या नहीं.

'धुरंधर' फ्रेंचाइजी से चिढ़ा पाकिस्तान

डायरेक्टर आदित्य धर बनी दोनों फिल्मों को लोगों ने खूब पसंद किया है. फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'धुरंधर 2' की जितनी चर्चा भारत में हुई, उतनी ही पाकिस्तान में सुर्खियों में रही है. जबकि दोनों मूवीज को पाकिस्तान ने बैन कर दिया था. फिल्म की कहानी में ल्यारी का गैंगवार और आतंकी गतिविधियों को दिखाने पर पाकिस्तान भड़क गया. रणवीर सिंह स्टारर मूवीज रिलीज होने के बाद से पाकिस्तानियों के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more