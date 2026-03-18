Dhurandhar 2 की रिलीज से पहले लोगों के बीच आए रणवीर सिंह, फैंस का जताया आभार; फिल्म की सक्सेस को लेकर कर दिया बड़ा दावा

Ranveer Singh अपनी मच अवेडेट फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज से पहले लोगों के बीच आए और मूवी के पहले पार्ट की सफलता पर उन सभी का आभार जताया साथ ही दूसरे पार्ट की सक्सेस को लेकर बड़ी बात कह दी, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है.

Ranveer Singh Viral Video: आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन में बनीं रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) और अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) जैसे सितारों से सजी फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) का खुमार अभी दर्शकों के सिर से उतरा भी नहीं था कि मेकर्स इसका दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2: द रिवेंज' (Dhurandhar 2) लेकर आ गए. आज यानी 18 मार्च 2026 को ये मूवी सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. वैसे तो ये रिलीज 19 मार्च को होगी, लेकिन 18 को इसका पेड प्रीव्यू होगा, जिसे लेकर भी जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. वहीं इसी बीच रणवीर सिंह (Ranveer Singh Video) का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने दूसरे पार्ट की सक्सेस को लेकर बड़ा दावा कर दिया है.

रणवीर सिंह ने किया फैंस का शुक्रिया अदा

दरअसल, फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' (Dhurandhar 2) का बीते दिन म्यूजिक लॉन्च रखा गया था. इस मौके पर लीड एक्टर रणवीर सिंह दर्शकों के बीच आए और पहले पार्ट 'धुरंधर' की अपार सफलता के लिए उनका आभार जताया. उन्होंने कहा कि, 'उनकी फिल्म को ये जो इतनी बड़ी सफलता मिली है, उसमें फैंस का प्यार और समर्थन सबसे अहम रहा है.'

रणवीर ने अपनी पूरी टीम की तरफ से दुनियाभर के फैंस का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा, 'आपकी वजह से हमारी फिल्म ने ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया और ये सब आपके प्यार और सम्मान के बिना मुमकिन नहीं था. मैं पूरी टीम की तरफ से दुनियाभर के सिनेमा लवर्स का धन्यवाद करता हूं.'

Dhurandhar 2 को लेकर रणवीर ने किया ये बड़ा दावा

वहीं इस दौरान रणवीर सिंह ने 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Movie) को लेकर बड़ा दावा कर दिया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. रणवीर वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि, 'मैं इतना बता दूं कि अब इंडियन सिनेमा का मुस्तकबिल 'धुरंधर: द रिवेंज' तय करेगा.' वहीं वीडियो में आगे रणवीर अपनी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, 'आदित्य सर, ज्योति मैम, लोकेश सर, भूषण जी और स्पॉटीफाई की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं.'

Ab indian cinema ka mustakbil ab dhurandhar the revenge teh karega ?? Lmaooo ranveeeer ?? #DhurandharTheRevenge #Dhurandhar2 pic.twitter.com/Mz5LAgxoP0 — ? (@sapphiirepixie) March 17, 2026

फिल्म की जान है शाश्वत सचदेव का म्यूजिक

वहीं म्यूजिक लॉन्च में एक्टर ने फिल्म के संगीत की जमकर तारीफ की. उन्होंने म्यूजिक कंपोजर शाश्वत सचदेव को टैलेंटेड और एनर्जेटिक बताया और कहा कि, फिल्म का म्यूजिक इसकी जान है और दर्शकों को गाने काफी पसंद आ रहे हैं. आपको बता दें कि, हाल ही में 'धुरंधर 2' का 'आरी आरी' गाना रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. इसे लोग लूप में करके देख रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी के साथ बने रहिए.

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