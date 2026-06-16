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Ranveer Singh के ससुर प्रकाश पादुकोण ने Dhurandhar पर दिया रिएक्शन, बोले- 'फिल्म में थोड़ा ज्यादा वायलेंस था'

Prakash Padukone On Dhurandhar: प्रकाश पादुकोण ने अपने दामाद रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का रिव्यू किया है. आइए जानते हैं कि दीपिका पादुकोण के पिता ने क्या कहा है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 16, 2026 12:36 PM IST
Ranveer Singh के ससुर प्रकाश पादुकोण ने Dhurandhar पर दिया रिएक्शन, बोले- 'फिल्म में थोड़ा ज्यादा वायलेंस था'

दीपिका पादुकोण के पिता ने दामाद की फिल्म को लेकर ये बात कही है.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) साल 2025 के दिसंबर में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने सिनेमाघरों में आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए कि कई रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया था. फिल्म 'धुरंधर' की कहानी के साथ ही स्टार्स की जबरदस्त एक्टिंग की काफी तारीफ हुई. वहीं, फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह ने तो अपने काम से लोगों का दिल जीत लिया. इस फिल्म सीक्वल साल 2026 के मार्च में आया था और उसने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया. फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज के 6 महीने बाद रणवीर सिंह के सुसर और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण (Prakash Padukone) ने इसका रिव्यू किया है. आइए जानते हैं कि फिल्म को लेकर उन्होंने क्या कहा है.

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प्रकाश पादुकोण ने की फिल्म 'धुरंधर' की तारीफ

दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण ने 'इंडियन एक्सप्रेस' को इंटरव्यू दिया है. उन्होंने अपने दामाद रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' पर बात की है. प्रकाश पादुकोण ने कहा है, 'अच्छी फिल्म है और सभी एक्टर्स ने बेहतरीन काम किया है. हमें ऐसा लगता है कि फिल्म में थोड़ा ज्यादा वायलेंस था लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे पसंद किया है तो मुझे भी लगता है यही बात सबसे जरूरी है.' प्रकाश पादुकोण ने बेटी और दामाद को लेकर बताया है कि वह उन दोनों के काफी करीब हैं. वो अक्सर फैमिली के साथ वेकेशन पर भी जाते हैं. उन्होंने आगे बताया कि वह रणवीर सिंह से फिल्मों के बारे में पूछते रहते हैं क्योंकि वह फिल्मी कारोबार में बारे में सीखना चाहते हैं. वहीं, रणवीर सिंह उनसे स्पोर्ट्स के बारे में पूछते रहते हैं.

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'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' का कलेक्शन

फिल्म 'धुरंधर' और इसके सीक्वल फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर बात करें तो दोनों को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया था. इन फिल्मों में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा, सौम्या टंडन, दानिश पंडोर जैसे सितारे नजर आए थे. 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. ये भारत की पहली फ्रेंचाइजी फिल्म है, जिसने वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है. रणवीर सिंह की निजी जिंदगी की बात करें तो वह और उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण दूसरे बच्चे के पेरेंट्स बनने वाले हैं. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण हाल ही में कैमरे में कैद हुए थे, जिसमें एक्ट्रेस का बेबी बंप नजर आया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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