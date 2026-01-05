100 मिलियन व्यूज के साथ 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' ने रचा इतिहास, सक्सेस पर आयशा खान ने कहा- 'मैं राज करने आई हूं'

Ayesha Khan On Shararat Song Success: फिल्म 'धुरंधर' का गाना 'शरारत' इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है. आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा पर फिल्माया गया यह गाना यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर चुका है. इस बड़ी उपलब्धि के साथ 'शरारत' फिल्म के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले गानों में शामिल हो गया है. सोशल मीडिया पर फैंस लगातार इस गाने की तारीफ कर रहे हैं और आयशा खान की परफॉर्मेंस को खासा पसंद किया जा रहा है.
इस मौके पर आयशा ने एक वीडियो शेयरकर दिल बात लिखी, उन्होंने लिखा, '100 मिलियन व्यूज!!! दर्शकों से भरे थिएटर में खुद को बड़े पर्दे पर देखना वाकई एक अद्भुत अनुभव था. 'शरारत' के लिए जो प्यार मिला है, वह मुझे अभिभूत कर रहा है.'
आयशा ने इस सक्सेस का श्रेय फिल्म की पूरी टीम को दिया. उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा और फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर का खास तौर पर धन्यवाद किया. आयशा ने लिखा कि यह मौका उनके लिए 'लाइफ चेंजिंग' है और आदित्य धर एक सच्चे विजनरी हैं, जिन्होंने उन पर भरोसा किया.
सबसे ज्यादा ध्यान खींचा आयशा खान के उस बयान ने जिसमें उन्होंने अपने इरादे साफ शब्दों में रखे. उन्होंने लिखा, 'मैं अपने दर्शकों से वादा करती हूं कि मैं राज करने आई हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता. यह घमंड नहीं, बल्कि उस कड़ी मेहनत का भरोसा है जो मैं अपने काम में करती हूं.' उन्होंने आगे कहा कि अपने काम और ईश्वर पर उनका अटूट विश्वास उन्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखता है.
आयशा ने अपने परिवार, करीबी दोस्तों और सहयोगियों का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया. उन्होंने खास तौर पर उन लोगों का जिक्र किया जो उनकी ताकत बने रहे. पोस्ट के अंत में आयशा ने उम्मीद जताई कि 2026 उनके जीवन में नई सीख, ग्रोथ और अच्छे अनुभव लेकर आएगा.
'शरारत' गाना फिल्म 'धुरंधर' के एक भव्य वेडिंग सीन पर फिल्माया गया है, जहां आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा कराची में एक हाई-प्रोफाइल फंक्शन में डांसर की भूमिका निभाती नजर आती हैं. गाने का म्यूजिक शशवत सचदेव ने दिया है, सिंगर्स मधुबंती बागची और जैस्मीन सैंडलस हैं, जबकि कोरियोग्राफी विजय गांगुली ने की है.
वहीं, 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने 31 दिनों में करीब 772 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म की इस जबरदस्त सक्सेस और 'शरारत' सॉन्ग की पॉपुलैरिटी ने आयशा खान को इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया है.
