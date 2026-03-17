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Dhurandhar 2: रणवीर सिंह ने स्टेज पर मचाया तहलका, वायरल वीडियो देख फैंस बोले 'यही है असली सुपरस्टार'

'धुरंधर 2' के रिलीज होने से पहले एक म्यूजिक लॉन्च इवेंट में रणवीर सिंह ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है. जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट तक हर जगह रणवीर सिंह छा गए हैं. इनकी वीडियो खूब वायरल हो रही है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 17, 2026 11:34 PM IST

Dhurandhar 2: रणवीर सिंह ने स्टेज पर मचाया तहलका, वायरल वीडियो देख फैंस बोले 'यही है असली सुपरस्टार'
ranveer singh

बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने को तैयार फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की रिलीज से ठीक पहले रणवीर सिंह ने अपने अंदाज में इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. मुंबई में 17 मार्च को आयोजित एक भव्य म्यूजिक लॉन्च इवेंट में रणवीर ने अपनी हाई-वोल्टेज परफॉर्मेंस से न केवल महफिल लूटी, बल्कि फैंस को एक ऐसा टीजर भी दे दिया है. सोशल मीडिया पर रणवीर के वीडियो आग की तरह फैल रहे हैं और नेटिजन्स उन्हें 'भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार' करार दे रहे हैं.

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रणवीर सिंह का अंदाज

इस खास शाम के लिए रणवीर सिंह ने ऑल-ब्लैक लुक चुना था. स्लीक ब्लैक जैकेट और मैचिंग पैंट में वे बेहद स्टाइलिश लग रहे थे. परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने अपने किरदारों हमजा और जसकीरत सिंह रंगी की याद दिलाते हुए हवा में फायरिंग के मूव्स किए, जिससे वहां मौजूद भीड़ झूम उठी. फिल्म में उनके ये दोनों किरदार दुश्मनों को धूल चटाने के लिए जाने जाते हैं, और रणवीर ने अपनी स्टेज कमांड से साबित कर दिया कि पर्दे पर इस बार एक्शन का लेवल क्या होने वाला है.

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म्यूजिक लॉन्च इवेंट की बात करें तो यह किसी बड़े फेस्टिवल से कम नहीं था. पूरी स्टार कास्ट और क्रू की मौजूदगी में फिल्म के साउंडट्रैक को सेलिब्रेट किया गया. दिलचस्प बात यह रही कि स्पॉटीफाई प्रीमियम के कुछ यूजर्स को इन-ऐप इनविटेशन के जरिए इस इवेंट का हिस्सा बनने का मौका मिला. फिल्म के पहले पार्ट का म्यूजिक ब्लॉकबस्टर रहा था, इसलिए 'धुरंधर 2' के गानों से उम्मीदें काफी ज्यादा हैं. मेकर्स ने हाल ही में मशहूर गाने 'आरी आरी' का रीमेक वर्जन भी रिलीज किया है, जिसे फैंस का भरपूर प्यार मिल रहा है.

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टी-शर्ट पर क्या लिखा है?

हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा रणवीर सिंह की टी-शर्ट पर लिखे शब्दों "Et tu, Brute?" (यानी "तुम भी, ब्रूटस?") को लेकर हो रही है. शेक्सपियर के नाटक 'जूलियस सीजर' की यह मशहूर लाइन गहरे धोखे की ओर इशारा करती है. अब फैंस यह कयास लगा रहे हैं कि क्या यह फिल्म की कहानी से जुड़ा कोई सीक्रेट हिंट है? फिल्म में वफादारी और दुश्मनी की थीम को देखते हुए, सोशल मीडिया पर थ्योरी चल रही है कि क्या यालीना जमाली का किरदार हमजा को धोखा देकर उसे जान से मार देगा?

19 मार्च को होगा धमाका

रणवीर के इस अंदाज ने पेड प्रीव्यू की रिलीज से पहले माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है. वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है, जहां लोग उन्हें असली सुपरस्टार और फुल पावर जैसे शब्दों से नवाज रहे हैं. अब देखना यह होगा कि 19 मार्च को जब फिल्म पर्दे पर आएगी, तो क्या हमजा का ये ब्रूटस वाला हिंट सच साबित होता है या नहीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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