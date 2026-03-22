ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Dhurandhar 2 की रिलीज के बाद पहली बार पत्नी दीपिका पादुकोण संग नजर आए रणवीर सिंह, कपल को देख बेकाबू ...

Dhurandhar 2 की रिलीज के बाद पहली बार पत्नी दीपिका पादुकोण संग नजर आए रणवीर सिंह, कपल को देख बेकाबू हुए फैंस, वीडियो वायरल

Ranveer Singh-Deepika Padukone Video: बॉलीवुड स्टार्स रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक साथ स्पॉट हुए हैं. दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 22, 2026 9:09 PM IST

Dhurandhar 2 की रिलीज के बाद पहली बार पत्नी दीपिका पादुकोण संग नजर आए रणवीर सिंह, कपल को देख बेकाबू हुए फैंस, वीडियो वायरल
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक साथ नजर आए हैं.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की सक्सेस की एंजॉय कर रहे हैं. इसी बीच वह अपनी पत्नी और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के साथ पब्लिक प्लेस पर स्पॉट हुए हैं. इस कपल को देखते ही फैंस बेकाबू हो गए और अपने पसंदीदा स्टार की फोटोज और वीडियोज लेने के लिए टूट पड़े. इस दौरान सिक्योरिटी ने रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को उनकी कार तक पहुंचाया है. दोनों स्टार्स का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताते चलें कि फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज के बाद रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पहली बार साथ में नजर आए हैं.

Also Read
रणवीर सिंह की कामयाबी पर क्यों चुप हैं पत्नी दीपिका पादुकोण? क्या 'धुरंधर 2' की सफलता ने बढ़ा दी हैं दोनों के बीच दूरियां?

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के वीडियो पर फैंस ने किए कमेंट

फिल्म 'धुरंधर 2' से रणवीर सिंह बॉक्स ऑफिस पर छाए हुए हैं. मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ उनके काम की चर्चा हो रही है. फिल्म 'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच रणवीर सिंह अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ लंच डेट पर निकले थे. जब वह दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले और एक साथ नजर आए तो फैंस उन्हें देखकर बेकाबू हो गए. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की एक झलक देखने के लिए फैंस टूट पड़े तो सिक्योरिटी ने कार तक पहुंचाया. रणवीर सिंह ने फैंस का हाथ उठाकर अभिवादन किया है. वहीं, दीपिका पादुकोण भी काफी खुश नजर आईं. इस कपल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'ये कपल बेस्ट है.' एक यूजर ने लिखा है, 'बॉलीवुड और किंग और क्वीन.'

Also Read
Dhurandhar 2 के हिट होते ही सासूमां और ननद के साथ बाहर निकलीं दीपिका पादुकोण, खास अंदाज में मनाया जश्न

फिल्म 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो रविवार यानी चौथे दिन 450 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है. फिल्म की इस कमाई में पेड प्रीव्यू शोज का कलेक्शन भी शामिल है. आदित्य धर के डायरेक्शन बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ राकेश बेदी, सारा अर्जुन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' की कहानी की बात करें तो इसे फिल्म 'धुरंधर' की स्टोरी से आगे बढ़ाया गया है. फिल्म के दूसरे पार्ट में दिखाया गया कि रणवीर सिंह का किरदार हमजा अल मजारी पहले जसकीरत सिंह रंगी होता है और किस तरह से अपनी पहचान बदलता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Deepika Padukone Dhurandhdar 2 Ranveer Singh