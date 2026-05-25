Ranveer Singh Banned: करियर के पीक पर रणवीर सिंह को लगा तगड़ा झटका! Don 3 विवाद के बाद इस बड़ी एसोसिएशन ने किया बैन

Dhurandhar फ्रेंचाइजी की जबरदस्त सफलता के बीच Ranveer Singh को बड़ा झटका लगा है. फरहान अख्तर संग 'डॉन 3' को लेकर हुए विवाद के चलते एक्टर पर एशिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन ने बैन लगा दिया है.

'डॉन 3' विवाद के बाद रणवीर सिंह पर लगा बैन

Ranveer Singh Banned: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) 'धुरंधर' (Dhurandhar) फ्रेंचाइजी फिल्मों की अपार सफलता के बाद अब सुपरस्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. आदित्य धर (Aditya Dhar) की इस मूवी से एक्टर बड़ी ही तेजी से सक्सेस की बुलंदियों पर पहुंचे थे, लेकिन अब उनके सितारे गर्दिश में जाते दिख रहे हैं. एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) के साथ उनका 'डॉन 3' (Don 3) विवाद अब उनके गले की फांस बन चुका है. खबर है कि, फरहान अख्तर की फिल्म बीच में छोड़ने के बाद अब एक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. एशिया की सबसे बड़ी फिल्म और मनोरंजन इंडस्ट्री की वर्कर्स यूनियन (FWICE) ने अब रणवीर सिंह पर सीधे बैन लगा दिया है.

अशोक पंडित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान

25 मई 2026, सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज' ने एक बड़ा ऐलान करते हुए रणवीर सिंह के खिलाफ 'असहयोग निर्देश' जारी किया है. इसका मतलब यह है कि, जब तक फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' का विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक फेडरेशन का कोई भी मेंबर रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेगा. FWICE के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित का कहना है कि, 'हमें फरहान अख्तर की तरफ से एक शिकायत मिली, जो हमारे एसोसिएशन के सदस्य हैं. यह शिकायत रणवीर सिंह के खिलाफ है. शिकायत के आरोप लगाया है कि, आखिरी मौके पर हमारी यूनिट के शूट के लिए रवाना होने से ठीक तीन हफ्ते पहले रणवीर सिंह ने हमारे फिल्म प्रोजेक्ट से अपना नाम वापस ले लिया.'

अशोक पंडित ने आगे कहा कि, 'जैसे ही हम तक शिकायत पहुंची, हमने इसे औपचारिक रूप से दर्ज कर लिया और इसके बाद रणवीर सिंह को तीन नोटिस जारी किए. उन्हें हमने हर दस दिन में एक नोटिस भेजा, जिसमें उन्हें हमसे बातचीत करने के लिए बुलाया गया था और तीन रिमाइंडर भी भेजे. हालांकि, हमें उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला. इसलिए हमने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया, ताकि इंडस्ट्री को हमारे फेडरेशन द्वारा लिए गए फैसले के बारे में बताया जा सके.'

कौन-कौन नहीं करेगा रणवीर सिंह के साथ काम?

उन्होंने आगे कहा कि, 'आज 25 मई 2026 को एक साथ बैठकर हमारे एसोसिएशन ने रणवीर सिंह के खिलाफ 'असहयोग' निर्देश जारी करने का फैसला किया है. इसका मतलब यह है कि हमारे कोई भी वर्कर या सदस्य, किसी भी विभाग से जुड़े हों, रणवीर सिंह के किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे. फिर चाहें वह फिल्म हो या कोई विज्ञापन. हमने सभी प्रोड्यूसर्स से अनुरोध किया है कि वे एक स्टैंड लें. एकजुट होकर हमारा साथ दें, इस तरह के बर्ताव के खिलाफ आवाज उठाएं और एक कड़ा फैसला लें.

FWICE issues Non-Cooperation Directive against Actor Ranveer singh The letter reads, "...The Federation of Western India Cine Employees (FWICE) has taken serious cognisance of the complaint forwarded to it by the Indian Film & Television Directors' Association (IFTDA) concerning… pic.twitter.com/bX6fWAgxdA — ANI (@ANI) May 25, 2026

फरहान अख्तर के फ्लॉप करियर की दुआ मांग रहे फैंस

वहीं जैसे ही फेडरेशन द्वारा रणवीर सिंह पर बैन लगाने की खबर सामने आई वैसे ही नेटिजन्स का गुस्सा फेडनेशन पर फूट पड़ा और वो उनके इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'इतनी जलन, इतनी कड़वाहट और इतना उतावलापन... सच में शर्मनाक है. जरा सोचिए, कोई सिर्फ रणवीर को बैन कराने के लिए FWICE के पास पहुंच गया, वो भी तब जब कोर्ट केस के बाद रणवीर पहले ही पैसे लौटाने के लिए राजी हो गए थे. कर्म का फल सबको मिलता है, मैं दिल से फरहान अख्तर के फ्लॉप होने की दुआ कर रहा हूं.'

दूसरे ने लिखा, 'FWICE ने सुपरस्टार रणवीर सिंह पर बैन लगा दिया है, क्योंकि फरहान अख्तर ने फिल्म 'डॉन 3' से रणवीर के बाहर होने के बाद इस संस्था से शिकायत की थी. अब पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री से कहा गया है कि, वे रणवीर के साथ काम न करें. अपनी फिल्म 'धुरंधर' की ब्लॉकबस्टर कामयाबीके बाद से ही रणवीर कई लोगों के निशाने पर थे.'

ऐसे ही तमाम रिएक्शन से FWICE के बैन के बाद सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं. हर कोई एसोसिएशन के इस फैसले से नाराज है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…