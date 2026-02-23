'कांतारा' के दैव का अपमान पड़ा भारी, कानूनी शिकंजे में फंसे रणवीर सिंह, अब राहत के लिए खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में रणवीर सिंह ने फिल्म 'कांतारा' के पवित्र 'दैव' सीन की मिमिक्री की थी, जिसके बाद दैव परंपरा को मानने वाले लोगों ने एक्टर पर केस कर दिया था. आइए जानते हैं…

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी किसी फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि एक कानूनी भंवर में फंसने के कारण सुर्खियों में हैं. दक्षिण भारतीय ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' के पवित्र 'दैव' सीन की नकल उतारना रणवीर के लिए जी का जंजाल बन गया है. धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोपों का सामना कर रहे अभिनेता ने अब राहत के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट की शरण ली है. आइए जानते हैं कि मनोरंजन के मंच से शुरू हुआ यह विवाद कोर्ट की दहलीज तक कैसे जा पहुंचा.

कैसे शुरु हुआ ये मामला

इस पूरे बवाल की शुरुआत 28 नवंबर 2025 को गोवा में आयोजित 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के दौरान हुई थी. क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान रणवीर सिंह मंच पर अपने चिर-परिचित अंदाज में परफॉर्म कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने फिल्म 'कांतारा' के उस सीन की मिमिक्री की, जिसमें 'दैव' का आह्वान किया जाता है. हालांकि रणवीर का मकसद मनोरंजन करना था, लेकिन कर्नाटक की सदियों पुरानी चावुंडी दैव परंपरा को मानने वाले लोगों को यह नागवार गुजरा. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि रणवीर ने पवित्र तत्वों का मजाक उड़ाया और आस्था को ठेस पहुंचाई.

एफआईआर का शिकंजा और कानूनी धाराएं

जनवरी 2026 में बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में रणवीर के खिलाफ एक औपचारिक एफआईआर दर्ज की गई. उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है. धारा 196 के तहत विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और धारा 299 और 302 के तहत जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करना और अपमानजनक कृत्य करने का आरोप लगा है. इसी पुलिस केस को रद्द कराने के लिए रणवीर सिंह ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. अभिनेता की मांग है कि इस शिकायत को खत्म किया जाए क्योंकि उनका इरादा किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं था.

माफीनामा भी नहीं आया काम

रणवीर सिंह को विवाद की गंभीरता का अहसास होते ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा माफीनामा जारी किया था. उन्होंने स्पष्ट किया था कि वे सभी संस्कृतियों और परंपराओं का बेहद सम्मान करते हैं. लेकिन कानूनी प्रक्रिया शुरू होने के बाद मामला शांत होने के बजाय तूल पकड़ता चला गया. अब सबकी नजरें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जिसकी सुनवाई की तारीख जल्द ही सामने आ सकती है.

प्रोफेशनल लाइफ पर असर?

यह कानूनी पचड़ा ऐसे समय पर आया है जब रणवीर अपनी अगली महा-फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि उनकी यह फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. ऐसे में रणवीर चाहेंगे कि फिल्म की रिलीज से पहले यह विवाद कानूनी तौर पर सुलझ जाए, ताकि फिल्म के प्रमोशन में कोई बाधा न आए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

