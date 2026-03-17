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Dhurandhar 2 के सेट पर रणवीर सिंह ने किया था ऐसा काम, किस्सा जानकर करेंगे तारीफ, को-स्टार ने किया खुलासा

Ranveer Singh Helped His Co-Actor: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने फिल्म 'धुरंधर 2' की शूटिंग के दौरान अपने को-एक्टर की मदद की थी. आइए जानते हैं कि ये पूरा किस्सा क्या है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 17, 2026 8:55 PM IST

Dhurandhar 2 के सेट पर रणवीर सिंह ने किया था ऐसा काम, किस्सा जानकर करेंगे तारीफ, को-स्टार ने किया खुलासा
रणवीर सिंह के साथ फिल्म धुरंधर 2 में एक्टर विक्रम भांबरी नजर आएंगे.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक लोग रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं. इसी बीच 19 मार्च को रिलीज होने वाली फिल्म 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह के को-स्टार विक्रम भांबरी (Vikramm Bhambri) ने एक किस्सा शेयर किया है. उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान की एक बात बताई है. विक्रम भांबरी ने जो बताया है, उसे सुनने के बाद फैंस अपने पसंदीदा एक्टर रणवीर सिंह को सलाम करेंगे. आइए जानते हैं कि 'धुरंधर 2' के एक्टर ने क्या किस्सा शेयर किया है.

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विक्रम भांबरी ने बताया फिल्म 'धुरंधर 2' की शूटिंग का किस्सा

विक्रम भांबरी ने 'आईएनएस' से बात करते हुए कहा, 'फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे पैर में चोट लग गई थी. इसके बाद भी मैंने शूटिंग जारी रखी लेकिन जब मैं जमीन पर गिर पड़ा तो मुझे देखकर रणवीर सिंह मेरी तरफ दौड़े. उन्होंने मुझे उठाया और कहा कि मुझे पता है कितना दर्द होता है क्योंकि मेरी पत्नी को भी ये सहना पड़ा था. उसी समय मुझे याद आया कि इतना पत्नी तो दीपिका पादुकोण है तो ये उनके बारे में बात कर रहे हैं. उसके बाद वो मुझे फर्स्ट एड सेंटर लेकर गए थे.' विक्रम भांबरी ने फिल्म 'धुरंधर 2' के स्टार्स के साथ काम करने का अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया, 'अनुभवी एक्टर्स को परफॉर्म करते देखना किसी मास्टरक्लास में शामिल होने जैसा है. कभी-कभी, हम ये देखकर हैरान रह जाते थे कि वे कितनी आसानी से सीन्स में डाल देते थे. उनकी मौजूदगी, हाव-भाव और एनर्जी एक अलग ही लेवल की होती है. ये आपको एक्टर के दौर पर बेहतर बनने के लिए प्रेरणा देता है. फिल्म के एक्टर्स के साथ काम करने के दौरान ऑफ स्क्रीन दोस्ती को ऑन स्क्रीन में दिखाने की कोशिश की गई क्योंकि असली जुडाव कैमरे के सामने नजर आता है. मैंने अपने किरदार को गहराई देना सीखा.'

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18 मार्च को है फिल्म 'धुरंधर 2' का पेड प्रीव्यू

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का 18 मार्च को पेड प्रीव्यू होने वाला है. इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित लोगों ने पेड प्रीव्यू के लिए जमकर टिकट बुकिंग की और आकंड़ा 40 करोड़ रुपये के पार पहुंच दिया. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म के लेकर कितना क्रेज है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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