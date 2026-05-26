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FWICE विवाद के बीच मुंह छिपाकर भागे रणवीर सिंह, एयरपोर्ट पर पैपराजी को देख फेरा चेहरा, वीडियो वायरल

'डॉन 3' को बीच में छोड़ने के आरोप और FWICE के आंदोलन के बीच पहली बार रणवीर सिंह मीडिया के सामने आए. एयरपोर्ट पर पैपराजी से नजरें चुराते हुए 'डॉन' का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 26, 2026 7:51 AM IST
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एयरपोर्ट पर नजर आएं रणवीर सिंह

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं. 'डॉन 3' फिल्म को लेकर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) और उनके बीच चल रहा विवाद अब और ज्यादा गरमा गया है. इसी गहमा-गहमी के बीच, मंगलवार को रणवीर सिंह को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया. खास बात यह रही कि हमेशा पैपराजी के साथ हंसी-मजाक करने और पोज देने वाले रणवीर इस बार कैमरों से बचते और नजरें चुराते दिखाई दिए. उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और चुपचाप अंदर चले गए.

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क्यों भड़का FWICE?

दरअसल, यह पूरा मामला सोमवार को तब शुरू हुआ जब FWICE ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और रणवीर सिंह के खिलाफ असहयोग आंदोलन का एलान कर दिया. फेडरेशन ने साफ कहा कि जब तक यह विवाद नहीं सुलझता, उनका कोई भी मेंबर रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेगा. इसके साथ ही फेडरेशन ने फिल्म के मेकर्स की उस मांग का भी समर्थन किया है, जिसमें रणवीर सिंह से 45 करोड़ के नुकसान की भरपाई करने को कहा गया है. खबरों की मानें तो फिल्म की शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले रणवीर ने इस प्रोजेक्ट से अपने पैर पीछे खींच लिए, जिससे मेकर्स को प्री-प्रोडक्शन में भारी नुकसान हुआ.

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एयरपोर्ट से सामने आए वीडियो में रणवीर सिंह सफेद कुर्ता-पायजामा और ऊपर से ब्लैक ओवरकोट पहने नजर आ रहे हैं. अपने चेहरे को उन्होंने मास्क और सनग्लासेज से पूरी तरह ढक रखा था. वहां मौजूद पैपराजी लगातार उन्हें 'बाबा-बाबा' कहकर आवाजें लगा रहे थे और चीयर कर रहे थे, लेकिन रणवीर बिना रुके सीधे एयरपोर्ट के अंदर चले गए.

एक्सेल एंटरटेनमेंट ने दर्ज कराई शिकायत

फेडरेशन के मुताबिक, 'डॉन' फ्रेंचाइजी के मेकर्स यानी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने अप्रैल के महीने में रणवीर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी. मेकर्स का कहना है कि रणवीर सिंह ने उनके बैनर के साथ तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. शूटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और पानी की तरह पैसा बहाया जा चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर रणवीर के फिल्म छोड़ने से उन्हें करोड़ों का फटका लगा. FWICE ने बताया कि उन्होंने इस मामले को सुलझाने के लिए बीच-बचाव करने की कोशिश की थी, लेकिन रणवीर ने यह कहकर बात करने से मना कर दिया कि इस पर किसी सही और कानूनी फोरम में ही चर्चा होनी चाहिए.

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रणवीर सिंह की तरफ से आया ये जवाब

इस पूरे ड्रामे पर अब रणवीर सिंह की टीम की तरफ से भी एक ऑफिशियल बयान सामने आया है. बयान में कहा गया है कि रणवीर ने इस पूरे मुद्दे पर जानबूझकर चुप रहने का फैसला किया है. उनका मानना है कि प्रोफेशनल और पर्सनल मामलों को हमेशा मैच्योरिटी और आपसी सम्मान के साथ ही सुलझाना चाहिए.

रणवीर की टीम ने आगे कहा कि उनके दिल में फिल्म इंडस्ट्री और 'डॉन' फ्रेंचाइजी से जुड़े हर इंसान के लिए बहुत इज्जत है. उन्होंने 'डॉन' फ्रेंचाइजी को आगे के लिए शुभकामनाएं दी हैं और साफ कर दिया है कि वह इस मामले पर मीडिया में कोई बयानबाजी नहीं करेंगे. आपको बता दें कि फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बनने वाली 'डॉन 3' साल 2023 में अपनी घोषणा के बाद से ही लगातार विवादों और स्टारकास्ट में बदलाव के चलते सुर्खियों में बनी हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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