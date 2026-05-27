'नहीं लगा कोई बैन...' Ranveer Singh के फेम के आगे 'भीगी बिल्ली' बना FWICE? गर्दन फंसते ही मारा यूटर्न

Ranveer Singh is not banned: Don 3 को लेकर Ranveer Singh और Farhan Akhtar के बीच हंगामा मचा हुआ है. इसी बीच दावा किया जा रहा है कि रणवीर सिंह पर किसी भी तरह का कोई भी बैन नहीं लगा है. चलिए जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है.

Ranveer Singh is not banned: बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के लिए धुरंधर अब सिरदर्द बनती चली जा रही है. रणवीर सिंह का फेम अब लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. यही वजह है जो रणवीर सिंह पर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है. कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि डॉन 3 को लेकर फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच पंगा हो गया है. जिसके बाद खबर आई कि रणवीर सिंह को 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज' (FWICE) ने बैन कर दिया है. दावा किया गया कि अब से तीन साल तक रणवीर सिंह काम नहीं कर पाएंगे. ये खबर लीक होते ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया. लोग लगातार FWICE के इस फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. लोगों का दावा है कि रणवीर सिंह के फेम को तबाह करने के लिए ये साजिश की गई है. इसी बीच FWICE ने सफाई देकर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश शुरू कर दी है. हाल ही में FWICE की तरफ से एक बयान जारी किया गया है.

FWICE की तरफ से आया बयान

FWICE के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने ईटाइम्स से बात करते हुए कहा, हमने रणवीर सिंह पर कोई बैन नहीं लगाया है. हम कोई कोर्ट नहीं हैं. हम किसी को काम करने से नहीं रोक सकते. हमने बस रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कॉपरेशन का नोटिस जारी किया है. हमने बस ये कहा कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक कोई भी एक्टर के साथ काम न करे. भविष्य में सभी सदस्य अपनी मर्जी से रणवीर सिंह के साथ काम कर सकते हैं. 'रणवीर सिंह के 'डॉन' फ्रैंचाइजी को छोड़ने की वजह से फरहान अख्तर को बहुत नुकसान हुआ है. इतना बड़ा नुकसान होगा तो कोई भी फिल्ममेकर अपनी जान दे देगा.

रणवीर सिंह से घबराया FWICE?

अशोक पंडित ने आगे कहा, इतना नुकसान झेलना बड़ी बात है. FWICE ने तीन बार रणवीर सिंह को अप्रोच करने की कोशिश की थी. हालांकि रणवीर सिंह की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच करीब 45 करोड़ रुपए को लेकर बात होनी है. जिस समय रणवीर सिंह ने डॉन 3 को छोड़ा था उस समय फरहान अख्तर विदेश में फिल्म की शूटिंग का खर्चा कर चुके थे. शूटिंग शुरू होने के 3 हफ्तों में रणवीर सिंह ने ये फिल्म छोड़ी है. FWICE के बयान से एक बात साफ है कि ये लोग भी रणवीर सिंह के फेम से घबरा रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…