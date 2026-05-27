Don 3 विवाद के बीच Ranveer Singh का नया वीडियो वायरल, सदगुरु की शरण में पहुंचे एक्टर; पूछा- क्या है जिंदगी का असली मकसद?

Ranveer Singh Meets Sadhguru: 'धुरंधर' स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों अपनी फिल्मों और उसके सक्सेस की वजह से नहीं बल्कि अपने विवादों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' को छोड़ने से शुरू हुआ विवाद अब एक्टर के बैन तक पहुंच गया है. इसी बीच रणवीर सिंह का एक वीडियो (Ranveer Singh Viral Video) सामने आया है, जिसमें वो विवादों के बीच आध्यात्म गुरु सदगुरु (Sadhguru) की शरण में नजर आए और इतना ही नहीं क्लिप में उन्हें अपनी जिंदगी से जुड़ा एक बेहद ही खास सवाल पूछते हुए भी देखा जा सकता है. रणवीर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.
फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' से जुड़े विवादों के बीच रणवीर सिंह सदगुरु की शरण में पहुचें, जिसका वीडियो आध्यात्मिक गुरु के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया गया है. इस क्लिप में रणवीर सिंह सदगुरु से कहते नजर आ रहे हैं कि, 'मैंने यहां आने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाला था कि मैं सदगुरु जी से मिलने जा रहा हूं, मुझे उनसे क्या पूछना चाहिए?' रणवीर ने आगे बताते हुए कहा कि, 'मेरे इस सवाल पर कम से कम 80 प्रसेंट लोगों ने कहा कि, उनके पूछना कि जीवन का मकसद क्या है?'
वहीं वीडियो में रणवीर सिंह के इस सवाल पर सदगुरु ने जवाब देते हुए कहा, 'जब आप पूछते हैं कि, जीवन का मकसद क्या है, तो असल में आप पूछ रहे होते हैं कि, जीवन का उपयोग क्या है? जिंदगी उद्देश्य से संबंधित लॉजिकल कैलकुलेशन्स से परे है. जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है. लाइफ आपकी समझ से बहुत बड़ी घटना है.' रणवीर सिंह और सदगुरु की बातचीत का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर नेटिजन्स भी अपने-अपनी राय रख रहे हैं.
इस वीडियो पर रिएक्टर करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'रणवीर सिंह में कितना चेंज आ गया है... सराहना करनी चाहिए.' दूसरे ने लिखा, 'जिंदगी का मकसद सिर्फ काम है.' एक अन्य ने लिखा, 'रणवीर सिंह धुरंधर के बाद काफी बदल गए हैं.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स इस वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.
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आपको बता दें कि, रणवीर सिंह जो पिछले साल ही अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' से चर्चा में बने हुए हैं. इस मूवी के बाद वो फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' में नजर आने वाले थे, इस फिल्म में रणवीर को देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन एक्टर ने बीच में ही इस मूवी को छोड़ा दिया उनकी तरफ से कहा गया कि, 'डॉन 3' के प्रोडक्शन में हो रही देरी की वजह से रणवीर सिंह खुश नहीं थे. वहीं ये भी कहा गया कि मेकर्स और एक्टर के बीच कुछ क्रिएटिव डिफ्रेंस भी थे जिसकी वजह से रणवीर सिंह ने फिल्म से दूरी बना ली. हालांकि, इसके बाद दोनों के बीच ऐसा विवाद शुरू हुआ, जो अब रणवीर सिंह के बैन तक पहुंच गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…