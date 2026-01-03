ENG हिन्दी
Dhurandhar के धमाल बीच सिनेमाघरों में री-रिलीज होगी रणवीर सिंह की ये मूवी, नए साल में फैंस को मिलेगा तोहफा

Ranveer Singh Movie Re-Release: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपनी फिल्म 'धुरंधर' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. इसी बीच उनकी एक फिल्म री-रिलीज होने वाली है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 3, 2026 1:29 PM IST

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. फिल्म ने करीब 800 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. 5 दिसंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली फिल्म 'धुरंधर' का क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच रणवीर सिंह के तमाम चाहने वाले फैंस के लिए खुशखबरी आई है और उन्हें नए साल पर तोहफा मिलने वाला है. दरअसल, एक्टर की एक फिल्म सिनेमाघरों में दोबारा से रिलीज होने जा रही है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की कौन सी फिल्म थिएटर में री-रिलीज होने वाली है.

फिल्म 'बैंड बाजा बारात' फिर होगी रिलीज

रणवीर सिंह ने साल 2010 में फिल्म 'बैंड बाजा बारात' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा नजर आई थीं. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. अब पीवीआर और आईनॉक्स ने अनाउंसमेंट किया है कि फिल्म 'बैंड बाजा बारात' दोबारा से सिनेमाघरों में रिलीज होगी. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा है, 'रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा की रोमांटिक कॉमेडी जो कभी पुरानी नहीं होती. बैंड बाजा बारात बड़े पर्दे पर लौट आई है. फिर से इनकी मस्ती का लुत्फ उठाएं. बैंड बाजा बारात 16 जनवरी को पीवीआर और आईनॉक्स में दोबारा रिलीज हो रही हैं.' मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बैंड बाजा बारात' ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 30 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रुपये था. रणवीर सिंह की फिल्म 'बैंड बाजा बारात' के दोबारा से रिलीज होने के अनाउंसमेंट के बाद फैंस खुश हो गए हैं. अब देखने वाली बात होगी कि दोबारा से सिनेमाघरों में आने पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा कमाल दिखाती है.

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' कर रही एंटरटेन

साल 2010 में अपना करियर शुरू करने वाले रणवीर सिंह ने बैंड बाजा बारात के बाद गोलियों की 'रासलीला राम लीला', 'गुंडे', 'बाजीराव मस्तानी', 'पद्मावत', 'सिंबा', 'गली बॉय', 'सूर्यवंशी', '83', 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी', 'सिंघम अगेन' जैसी मूवीज में काम कर चुके हैं. गौरतलब कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में लगी है और वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी और सारा अर्जुन भी नजर आ रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

