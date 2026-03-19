Dhurandhar 2: लूट लो! इस शहर में पॉपकॉर्न से भी सस्ती हुई 'धुरंधर 2' की टिकट, 80 Rs. प्राइज देख मची एडवांस बुकिंग की होड़

Dhurandhar 2 Ticket: हर तरफ सिर्फ 'धुरंधर 2' के ही चर्चे हैं. हालांकि, ये मूव 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. लेकिन कई थिएटर्स में इसकी टिकट के दाम 3000 तक पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ शहरों में 'धुरंधर 2' की टिकट सिर्फ 80 रुपए में मिल रही है.

Dhurandhar 2 Ticket Prize: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar 2) को देखने के बाद से ही दर्शकों के बीच इसके दूसरे पार्ट यानी 'धुरंधर 2: द रिवेंज' को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा था, लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. हालांकि, अब ये मूवी 19 मार्च 2026 यानी की आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं, लेकिन इसकी टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं. कई थिएटर्स में 'धुरंधर 2' के टिकट की कीमत 3 हजार (Dhurandhar 2 Ticket Prize) तक पहुंच गई है बावजूद इसके लोग धुंआधार टिकट खरीद रहे हैं. लेकिन हम आपको दो ऐसे शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Ticket Cheapest Prize) को देखने के लिए दर्शकों के महज 80 रुपए ही खर्च करने पड़ेगे.

Dhurandhar 2 की सबसे सस्ती टिकट कहां?

19 मार्च 2026 को रिलीज हो रही आदित्य धर और रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) के टिकट्स काफी ज्यादा मंहगे बिक रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रतिभा थिएटर में टिकट के दाम सिर्फ 80 रुपए से शुरू हैं. बता दें कि, पहला शो 9 बजे है और फर्स्ट क्लास टिकट के लिए सिर्फ 80 रुपए देने होंगे. वहीं स्पेशल क्लास में 105 रुपए और बालकनी में टिकट 150 रुपए है.

इसके अलावा लखनऊ (Lucknow) के ही नोवेलटी सिनेमाघर में टिकट के दाम 100 रुपए से शुरू हैं और सबसे महंगी टिकट 400 रुपए की है. वहीं शुभम सिनेमा में भी 'धुरंधर 2' की टिकट 80 रुपए से शुरू है और सबसे महंगी टिकट 180 रुपए है.

पटना के इन सिनेमाघरों में धुरंधर 2 की सबसे सस्ती टिकट

लखनऊ के अलावा बिहार की राजधानी पटना में भी 'धुरंधर 2' की सबसे सस्ती टिकटें है. यहां के कृष्णा टॉकीज पटना में 'धुरंधर 2' की टिकट 120 रुपए से शुरू है और सबसे महंगी टिकट 150 रुपए क है. वीना थिएटर में 130 से शुरू है और 150 की सबसे महंगी टिकट है.

हालांकि सुशील प्लाजा में टिकट थोड़ी महंगी है. यहां एक शो का प्राइज 200 रुपए है वहीं सिटी सिने कैफे में भी रणवीर सिंह की फिल्म के टिकट का दाम 200 रुपए से शुरू है. वहीं डायना सिनेमा दानापुर एसी विद न्यू फुल स्क्रीन प्रोजेक्शन में टिकट 150 रुपये का है.

धुरंधर 2 की स्टारकास्ट

आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन में बनी 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) लीड रोल में नजर आ रहे हैं. इसके अलावा इसमें संजय दत्त (Sanjay Dutt), आर माधवन (R Madhavan), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), सारा अर्जुन (Sara Arjun) और राकेश बेदी (Rakesh Bedi) जैसे कई स्टार्स फिल्म में लीड रोल में हैं. इसके पहले पार्ट में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने रहमान डकैत के रोल से पूरी लाइमलाइट लूट ली थी, लेकिन दूसरे पार्ट में एक्टर नहीं है. क्योंकि पहले पार्ट में हमजा रहमान को मार देता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी के साथ बने रहिए.

Read more