Dhurandhar के गाने 'इश्क जलाकर' के सिंगर शहजाद अली देखते हैं इस एक्टर की मूवीज, रणवीर सिंह का नहीं लिया नाम (Exclusive)

Shahzad Ali Favourite Actor: फिल्म 'धुरंधर' गाने 'इश्क जलाकर' को आवाज देने वाले शहजाद अली ने बताया कि उन्हें किस एक्टर की फिल्में पसंद हैं. उन्होंने रणवीर सिंह का नाम नहीं लिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: December 19, 2025 10:58 PM IST

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) लोगों के बीच लगातार चर्चा का विषय बनी है. फिल्म की कहानी और एक्टिंग से लेकर म्यूजिक सभी की जमकर तारीफ हो रही है. इस फिल्म के गाने 'इश्क जलाकर-कारवां' (Ishq Jalakar: Karvaan) काफी पसंद किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर इस गाने पर जमकर रील देखने को मिल रही हैं. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'इश्क जलाकर- कारवां' को शहजाद अली (Shahzad Ali) ने दो और सिंगर के साथ मिलकर गाया है. सिंगर शहजाद अली ने बॉलीवुड लाइफ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है और फिल्म को लेकर काफी बात की है. इसके साथ ही सिंगर ने बताया कि उन्हें किस एक्टर की फिल्म पसंद आती हैं.

शहजाद अली को पसंद आती हैं शाहरुख खान की मूवीज

फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'इश्क जलाकर-कारवां' को अपनी प्यारी आवाज से खूबसूरत बनाने वाले सिंगर शहजाद अली ने बताया कि उन्हें किस तरह से इसमें काम करने का मौका मिला है. शहजाद अली ने बताया है कि वह बीते 18 साल से मुंबई में काम कर रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर' में काम करके उन्हें काफी लोकप्रियता मिली है. उनका कहना है कि अपने काम को ईमानदारी से करते रहे तो एक ना एक दिन आपके नाम को पहचान जरूर मिलती है. फिल्म 'धुरंधर' को देखने के सवाल पर शहजाद अली ने कहा कि उन्होंने दो बार देखी है. हालांकि, वह ज्यादा फिल्में नहीं देखते हैं. उन्होंने बताया कि वह शाहरुख खान की फिल्म देखते हैं और इसके अलावा कुछ यंग स्टार्स की मूवीज को देखते हैं.

शहजाद अली की प्ले-लिस्ट में हैं ये सिंगर्स

शहजाद अली ने बताया कि फिल्म 'धुरंधर' के गाना गाना गर्व की बात है, जिसमें इतने बड़े सिंगर ने अपनी आवाज दी है. शहजाद अली से उनकी प्ले-लिस्ट में सिंगर्स के नाम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद रफी, नुसरत अली खान, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, सोनू निगम, अरिजीत सिंह रहते हैं. उन्होंने बताया है कि वह इनसे काफी सीखते हैं. शहजाद अली से पूछा गया कि वह फिल्म 'धुरंधर 2' के लिए गाने गाएंगे तो उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो जरूर गाएंगे. गौरतलब है कि 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, राकेश बेदी, सारा अर्जुन जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

