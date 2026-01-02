Dhurandhar Tax Free: इस प्रदेश में टैक्स फ्री हुई रणवीर सिंह की 'धुरंधर', न्यू ईयर पर मेकर्स को मिली गुड न्यूज

ENG हिन्दी
  • Dhurandhar Tax Free: इस प्रदेश में टैक्स फ्री हुई रणवीर सिंह की 'धुरंधर', न्यू ईयर पर मेकर...

Ranveer Singh Movie Tax Free: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के मेकर्स के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आया है. दरअसल, एक केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 2, 2026 4:12 PM IST

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) बीते चार सप्तार से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स को देखकर मेकर्स काफी ज्यादा खुश हैं. ये फिल्म भारत में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपये की कमाई के पास पहुंच गई है. इसी बीच मेकर्स को नए साल पर गुड न्यूज मिली है. दरअसल, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने फिल्म 'धुरंधर' को टैक्स फ्री कर दिया है. लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑफिस की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है. इसके बाद मेकर्स और रणवीर सिंह के फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई.

फिल्म 'धुरंधर' की लद्दाख में भी हुई शूटिंग

लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑफिस की तरफ से एक्स हैंडल पर लिखा गया है, 'उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने बॉलीवुड फिल्म धुरंधर को केंद्र शासित प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है. इस फिल्म की काफी शूटिंग लद्दाख में हुई है और इसमें कई खूबसूरती सीन दिखाए गए हैं. केंद्र शासित प्रदेश द्वारा फिल्ममेकर्स को सपोर्ट करना इशारा करता है कि यहां पर ज्यादा शूटिंग हो और पर्यटन को बढ़ावा मिले. प्रशासन एक नई फिल्म पॉलिसी पर भी काम कर रहा है और लद्दाख में फिल्म निर्माण को पूरे समर्थन देगा.' गौरतलब है कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने हिंदी बॉक्स ऑफिस 784.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है तो वर्ल्डवाइड कमाई का आंकड़ा 1100 करोड़ रुपये का पार पहुंच गया है.

फिल्म 'धुरंधर' में सभी ने किया लाजवाब काम

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' दिखाती है कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत को मौके-मौके पर आतंकी हमले करवाकर घाव दिए हैं. इस फिल्म की कहानी इतनी जबरदस्त हो गई कि लोगों ने इसमें खुद को शामिल कर लिया है. फिल्म 'धुरंधर' को मिल रहा रिस्पॉन्स इस बात का उदाहरण है. रणवीर सिंह समेत कई स्टार्स से सजी इस फिल्म पर बारीकी से काम किया गया है, फिर चाहे कहानी हो या कास्टिंग. फिल्म 'धुरंधर' एक्टर्स के अलावा पर्दे के पीछे काम करने वाले सभी लोगों ने लाजवाब काम किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
