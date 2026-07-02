Dhurandhar: फिर से बड़े पर्दे पर दस्तक देगी 'धुरंधर', इस देश के लिए लोग एंजॉय करेंगे रणवीर सिंह की फिल्म

Dhurandhar Re-Release Date: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने लोगों को जमकर एंटरटेन किया. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करके मेकर्स को मालामाल कर दिया. अब ये फिल्म इस देश में रिलीज होने जा रही है.

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर जापान में रिलीज होने जा रही है.

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया. दिसंबर, 2025 में सिनेमाघरों में आई इस फिल्म का दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' मार्च, 2026 सिनेमाघरों में आया था. इस फिल्म को पहले पार्ट से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला. रणवीर सिंह की इन दोनों फिल्मों ने वर्ल्डवाइड 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. ये भारत की पहली फ्रेंचाइजी फिल्म है, जिसने वर्ल्डवाइड इतनी कमाई की है. अब रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' फिर से रिलीज होने जा रही है. इस बार ये फिल्म जापान के सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. आइए बताते हैं कि किस डेट को जापान में सिनेमाघरों में आएगी.

जापान में 10 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म 'धुरंधर'

एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' जापान में लोगों को एंटरटेन करने के लिए तैयार है. ये फिल्म 10 जुलाई को जापान के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. जियो स्टूडियो ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि रणवीर सिंह ने जापान के दर्शकों के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया है. इस मैसेज में वह अपनी फिल्म देखने के लिए अपील कर रहे हैं. एक्टर ने कहा, 'जापान में सभी को नमस्कार. धुरंधर जापान में रिलीज होने वाली है. ये ड्रामा, रोमांच, इमोशंस और बेहतरीन कहानी का एक सिनेमाई अनुभव है. मैं आप सभी को बड़े पर्दे पर अब तक की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म का एक्सपीरियंस लेने के लिए दिल से इनवाइट करता हूं. ढेर सारा प्यार. उम्मीद है कि सिनेमाघरों में मुलाकात होगी.' अब देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म को जापान में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.

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फिल्म 'धुरंधर' की कहानी ने खींचा था ध्यान

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर' रणवीर सिंह के अलावा सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, गौरव गेरा, सौम्या टंडन, दानिश पंडोर जैसे कलाकार नजर आए. इस फिल्म ने कई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस को रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. फिल्म 'धुरंधर' की कहानी की बात करें तो इसमें पाकिस्तानी के ल्यारी शहर के गैंगवॉर दिखाया जाता है. इसके साथ ही देखने को मिलता है कि किस तरह से पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवादी साथ में मिलकर भारत में हमले करवाते हैं. इस फिल्म की कहानी के साथ ही सभी स्टार्स की जबरदस्त अदाकारी के लोग कायल हो गए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.