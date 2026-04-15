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Dhurandhar 2 की कामयाबी के बीच मुश्किल में फंसे रणवीर सिंह? वायरल हुआ पुराना वीडियो, पाक एक्टर्स पर दिया था बड़ा बयान

Ranveer Singh इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर 2' की सफलता को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पाकिस्तानी एक्टर्स को लेकर बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 15, 2026 7:59 PM IST

Dhurandhar 2 की कामयाबी के बीच मुश्किल में फंसे रणवीर सिंह? वायरल हुआ पुराना वीडियो, पाक एक्टर्स पर दिया था बड़ा बयान
रणवीर सिंह का पुराना वीडियो वायरल

Ranveer Singh Viral Video: 'गोलियों की रास लीला: राम लीला', 'बाजीराव मस्तानी' और 'पद्मावत' जैसी फिल्मों में अपने अलग-अलग किरदारों से हर बार फैंस को हैरान करने वाले रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की जबरदस्त सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं. इस फिल्म ने कमाई के मामले में कई धुरंधरों को धूल चटा दी है. एक के बाद एक कई रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाले 'धुरंधर' स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh Viral Video) अब मुसीबत से घिरते नजर आ रहे हैं. दरअसल, एक्टर का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर बड़ा बयान देते दिखाई दे रहे हैं.

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पाक कलाकरों पर रणवीर सिंह ने कही थी ये बात

एक तरफ जहां 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 News) का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है, वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह (Ranveer Singh Video) का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है. बता दें कि, ये क्लिप साल 2019 की है, जिसमें रणवीर भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर लगे बैन पर खुलकर बात करते और अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं.

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पाक कलाकरों पर क्या बोले थे Ranveer Singh?

वायरल हो रहे वीडियो में रणवीर सिंह भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के बैन पर अपनी बात रखते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि, 'मैं जानता हूं कि एक सोच यह भी है कि कला और खेल को इन सब चीजों के साथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि ये अलग फील्ड है, लेकिन एक कलाकार, खिलाड़ी या दर्शक के तौर पर हम वो बलिदान नहीं दे रहे हैं जो हमारे देश के जवान दे रहे हैं. अगर सेना के किसी जवान का परिवार या किसी शहीद की मां को यह लगता है कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, तो हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. उनकी इच्छा ही हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखनी चाहिए.'

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Ranveer Singh के वीडियो पर क्या बोले नेटिजन्स?

'धुरंधर 2' की सफलता के बीच जैसे ही रणवीर सिंह का ये पुराना वीडियो चर्चा में आया लोग वैसे ही नेटिजन्स इसपर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देने लगे. जहां फैंस ने एक्टर की इस बात पर जमकर तारीफ की, तो वहीं कई नेटिजन्स ने उन्हें लेकर तीखी प्रतिक्रिया भी दी. एक फैन ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, 'रणवीर सिंह 'धुरंधर' जैसी फिल्म के लिए एकदम सही चॉइस थे, उन्होंने यह बात साल 2019 में ही कह दी थी.' दूसरे ने लिखा, 'रणवीर बॉलीवुड के 90% लोगों से ज्यादा समझदार और सुलझे हुए हैं, बस लोग उनके कपड़ों के आगे कुछ नहीं देख पाते. दीपिका वाकई लकी हैं.'


तो वहीं, कुछ नेटिजन्स ने एक्टर के वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है. एक यूजर ने लिखा, 'जिस दिन उसने कोई मेनस्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म कर ली ना, उसी वक्त उसके सुर बदल जाएंगे.' दूसरे ने लिखा, 'मैं आपकी बात की इज्जत करता हूं, लेकिन फिर हवा हवा गाने के लिए पाकिस्तानी आर्टिस्ट को पैसे देना तो दोगलापन हुआ ना.' बता दें कि, ये गाना 'धुरंधर' फिल्म सुना गया था. रणवीर सिंह के इस वीडियो पर नेटिजन्स की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.

'धुरंधर' के फ्रेंचाइजी ने रचा इतिहास

आपको बता दें कि, 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फ्रेंचाइजी का रिकॉर्ड बना दिया है. रणवीर सिंह और सारा अर्जुन स्टारर इन दोनों फिल्मों ने मिलकर दुनियाभर में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है. इस कमाई के साथ ही 'धुरंधर' ने 'बाहुबली' और 'पुष्पा' जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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