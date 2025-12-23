Dhurandhar की सक्सेस के बाद Ranveer Singh ने मारी Don 3 को लात, रातों रात एक्टर ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?

Ranveer Singh Exits Don 3: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह से जुड़ी एक शॉकिंग न्यूज सामने आई है. रणवीर सिंह ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म डॉन 3 को अचानक ही छोड़ दिया है. आइए आपको इसकी वजह बताते हैं.

Ranveer Singh Exits Don 3: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर की सक्सेस को एन्जॉय कर रहे हैं. इस फिल्म का क्रेज फैंस पर जबरदस्त तरीके से देखने के लिए मिल रहा है. फैंस को फिल्म में रणवीर का अंदाज काफी पसंद आया, लेकिन अब फैंस के लिए एक शॉकिंग खबर सामने आई है. रणवीर सिंह बॉलीवुड के नए डॉन बनने वाले थे. अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बाद फिल्म डॉन की फ्रेंचाइसी का वह हिस्सा बन गए थे लेकिन अब रणवीर ने एक शॉकिंग फैसला लिया है. रणवीर सिंह ने अचानक ही डॉन 3 को छोड़ने का फैसला लिया है और इसकी वजह भी सामने आ गई है. आइए आपको बताते हैं.

रणवीर सिंह ने इस फिल्म के लिए छोड़ी डॉन 3

फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) के बाद फैंस रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को डॉन 3 में देखना चाहते थे. दावा किया जा रहा था कि एक्टर डॉन 3 की शूटिंग जल्द ही शुरू करने वाले हैं, लेकिन अब एक्टर ने इस फिल्म से किनारा कर लिया और इसकी वजह उनका नया प्रोजेक्ट है. दावा किया जा रहा है कि रणवीर सिंह ने अचानक ही डॉन 3 को छोड़कर एक नए प्रोजेक्ट को करने का फैसला लिया है, जो जॉम्बी बेस्ड स्टोरी होगी और उनके नए प्रोजेक्ट का नाम 'प्रलय' है, जिसमें रणवीर सिंह का अलग ही अवतार नजर आ सकता है.

इस कारण रणवीर सिंह ने छोड़ी डॉन 3

पिंकविला की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि रणवीर सिंह ने यूं अचानक डॉन 3 को क्यों छोड़ दिया है. रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि रणवीर सिंह पहले डॉन 3 के शूटिंग ही करने वाले थे लेकिन अब उन्होंने जय मेहता की फिल्म प्रलय को करने का मन बना लिया है और वह अपने आगे को प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा क्लियर हो गए हैं. दावा है कि रणवीर ज्यादा गैंगस्टर का रोल फिल्मों में नहीं करना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने डॉन 3 को छोड़ दिया है.

डॉन 3 के मेकर्स के लिए शुरू हुई सिरदर्दी

बता दें कि डॉन 3 की शूटिंग अगले साल तक शुरू होने वाली थी. दावा था कि फिल्म धुरंधर की वजह से इस फिल्म की शूटिंग को रोका हुआ था और रणवीर के फ्री होते ही ये फिल्म फ्लोर पर आने वाली थी लेकिन अब मेकर्स को एक बार फिर डॉन की तलाश में जुटना पड़ेगा. अब मेकर्स फिल्म के लिए नया चेहरा ढूंढने में लग गए हैं. फिल्म एक बड़े बजट के साथ बनने वाली है और इसी वजह से मेकर्स किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करने वाले हैं. एक्टर का चुनाव आराम से होगा. हालांकि, फिल्म के लिए कृति सेनन का नाम फाइनल हो चुका है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

