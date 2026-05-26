Ranveer Singh: माथे पर तिलक और गले में माला... HC के फैसले के बाद चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे रणवीर सिंह, अंदर का Video Viral

Ranveer Singh सिंह इन दिनों फरहान अख्तर की अपकमिंग फिल्म 'डॉन 3' के विवादों से घिरे हुए हैं. इसी बीच एक्टर मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां से उनका एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

'डॉन 3' विवाद के बीच चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे रणवीर सिंह

Ranveer Singh Chamundeshwari Temple Video: बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों लगातार विवादों से घिरे हुए हैं. एक तरफ जहां फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' (Don 3) छोड़ना उनके करियर के लिए मुसीबत बन गया है, वहीं इसी बीच एक्टर का 'कांतारा' विवाद (Kantara Controversy) एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है. हालांकि, इस बार वजह कोई बयान या एक्टर की हरकत नहीं बल्कि, उनका देवी के सामने सिर झुकाना और माफी मांगना है. एक्टर 26 मई 2026, मंगलवार को कर्नाटक के मशहूर चामुंडेश्वरी मंदिर (Chamundeshwari Temple) पहुंचे जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की और मां माफी मांगी. रणवीर सिंह का मंदिर के अंदर से एक वीडियो भी सामने आया है, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.

चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे रणवीर सिंह का Video Viral

चामुंडेश्वरी मंदिर के अंदर से रणवीर सिंह (Ranveer Singh Viral Video) के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो पूजा के दौरान जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं और बाद में उन्होंने मंदिर के पुजारियों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. इस दौरान एक्टर को ट्रेडिशनल कपड़ों में देखा गया. अपने इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान वो बेहद शांत और शालीन नजर आए.

चामुंडेश्वरी मंदिर क्यों पहुंचे Ranveer Singh?

'डॉन 3' (Don 3) विवाद और बैन के बीच रणवीर सिंह का यूं चामुंडेश्वरी मंदिर में जाना और पूजा अर्चना करना चर्चा का विषय का तो बना ही हुआ है, लेकिन काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि, आखिर एक्टर विवादों के बीच मंदिर क्यों पहुंचे? दरअसल, रणवीर का ये मंदिर दौरा कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने 'कांतारा' विवाद को लेकर दर्ज की गई FIR को कोर्ट ने रद्द कर दिया था. एक्टर पर आरोप था कि उन्होंने फिल्म 'कांतारा' से जुड़े एक सीन की नकल की थी, जिससे कुछ संगठनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं.

Ranveer Singh visits Chamundeshwari Temple in Mysuru, bows his head before Goddess Chamundi & personally seeks forgiveness over the ‘Kantara’ Daiva controversy.

A court-directed act of atonement that has won hearts for showing respect to traditions. ?#RanveerSingh… pic.twitter.com/kn6DyBeIDs — ಸನಾತನ (सनातन) (@sanatan_kannada) May 26, 2026

अप्रैल 2026 में इस मामले की सुनवाई करते हुए HC ने रणवीर सिंह की बिना शर्ता माफी को स्वीकार कर लिया था. साथ ही कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया था कि वो चार हफ्ते के भीतर मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर जाएं और वहां माफी मांगे. रणवीर ने कोर्ट के इस फैसले को मान लिया था और उसी आदेश का पालन करने वो मंदिर पहुंचे. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…