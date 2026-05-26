google-preferred
  • Home
  • News and Gossip
  • Ranveer Singh: माथे पर तिलक और गले में माला... HC के फैसले के बाद चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे रणवीर सि...

Ranveer Singh: माथे पर तिलक और गले में माला... HC के फैसले के बाद चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे रणवीर सिंह, अंदर का Video Viral

Ranveer Singh सिंह इन दिनों फरहान अख्तर की अपकमिंग फिल्म 'डॉन 3' के विवादों से घिरे हुए हैं. इसी बीच एक्टर मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां से उनका एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: May 26, 2026 2:10 PM IST
bollywoodlife.com top news

'डॉन 3' विवाद के बीच चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे रणवीर सिंह

Ranveer Singh Chamundeshwari Temple Video: बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों लगातार विवादों से घिरे हुए हैं. एक तरफ जहां फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' (Don 3) छोड़ना उनके करियर के लिए मुसीबत बन गया है, वहीं इसी बीच एक्टर का 'कांतारा' विवाद (Kantara Controversy) एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है. हालांकि, इस बार वजह कोई बयान या एक्टर की हरकत नहीं बल्कि, उनका देवी के सामने सिर झुकाना और माफी मांगना है. एक्टर 26 मई 2026, मंगलवार को कर्नाटक के मशहूर चामुंडेश्वरी मंदिर (Chamundeshwari Temple) पहुंचे जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की और मां माफी मांगी. रणवीर सिंह का मंदिर के अंदर से एक वीडियो भी सामने आया है, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

FWICE विवाद के बीच मुंह छिपाकर भागे रणवीर सिंह, एयरपोर्ट पर पैपराजी को देख फेरा चेहरा, वीडियो वायरल

चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे रणवीर सिंह का Video Viral

चामुंडेश्वरी मंदिर के अंदर से रणवीर सिंह (Ranveer Singh Viral Video) के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो पूजा के दौरान जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं और बाद में उन्होंने मंदिर के पुजारियों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. इस दौरान एक्टर को ट्रेडिशनल कपड़ों में देखा गया. अपने इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान वो बेहद शांत और शालीन नजर आए.

bollywoodlife.com top news
Also Read

बैन लगने के बाद भी Ranveer Singh ने क्यों साथ रखी है चुप्पी? टीम ने FWICE के फैसले पर दिया ऐसा जवाब, सुनकर रह जाएंगे हैरान!

चामुंडेश्वरी मंदिर क्यों पहुंचे Ranveer Singh?

'डॉन 3' (Don 3) विवाद और बैन के बीच रणवीर सिंह का यूं चामुंडेश्वरी मंदिर में जाना और पूजा अर्चना करना चर्चा का विषय का तो बना ही हुआ है, लेकिन काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि, आखिर एक्टर विवादों के बीच मंदिर क्यों पहुंचे? दरअसल, रणवीर का ये मंदिर दौरा कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने 'कांतारा' विवाद को लेकर दर्ज की गई FIR को कोर्ट ने रद्द कर दिया था. एक्टर पर आरोप था कि उन्होंने फिल्म 'कांतारा' से जुड़े एक सीन की नकल की थी, जिससे कुछ संगठनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Ranveer Singh Banned: करियर के पीक पर रणवीर सिंह को लगा तगड़ा झटका! Don 3 विवाद के बाद इस बड़ी एसोसिएशन ने किया बैन

अप्रैल 2026 में इस मामले की सुनवाई करते हुए HC ने रणवीर सिंह की बिना शर्ता माफी को स्वीकार कर लिया था. साथ ही कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया था कि वो चार हफ्ते के भीतर मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर जाएं और वहां माफी मांगे. रणवीर ने कोर्ट के इस फैसले को मान लिया था और उसी आदेश का पालन करने वो मंदिर पहुंचे. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

Ramakant Dayma Death: नहीं रहे दिग्गज अभिनेता रमाकांत दायमा, 'स्कैम 1992' में हर्षद मेहता के पिता का निभाया था किरदार