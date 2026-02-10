रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर मिली धमकी, वॉयस नोट भेज मांगे गए करोड़ों रुपए, जानें क्या है मामला...

बॉलीवुड गलियारों में एक बार फिर दहशत का माहौल है. फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के बाद अब सुपरस्टार रणवीर सिंह को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है. रणवीर को व्हाट्सएप पर एक खौफनाक वॉइस नोट मिला है, जिसमें कथित तौर पर करोड़ों रुपये की फिरौती मांगी गई है. वॉइस नोट भेजने वाले शख्स ने खुद को कुख्यात बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है. मैसेज मिलते ही रणवीर ने मुंबई पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद उनके घर की सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी गई है.
रोहित शेट्टी के घर हमला
गौरतलब है कि 31 जनवरी की आधी रात को रोहित शेट्टी के घर के बाहर 5 राउंड फायरिंग की गई थी. हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है. पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां की हैं. जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि हथियार सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी आसाराम फासले, बीते 4 सालों से गैरेज मैकेनिक की आड़ में बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा था.
TRENDING NOW
धुरंधर से एक्टर ने मचाई तबाही
सुपरस्टार रणवीर सिंह इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं. एक तरफ जहां उनकी 'धुरंधर' की सफलता ने उन्हें बॉक्स ऑफिस का नया किंग बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ 'डॉन 3' को लेकर शुरू हुआ कानूनी विवाद उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह ने भारतीय जासूस 'हमजा' के किरदार में जान डाल दी है. इस स्पाई-थ्रिलर ने कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. फैंस के लिए बड़ी खबर यह है कि इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द सामने आने वाला है. 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है, जिसे लेकर दर्शकों में बहुत क्रेज है.
डॉन 3 का क्या है विवाद?
धुरंधर की सफलता के बीच रणवीर सिंह एक बड़े कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं. चर्चा है कि उन्होंने फरहान अख्तर की अवेटेड फिल्म 'डॉन 3' से अचानक किनारा कर लिया है. खबरों की मानें तो रणवीर के एग्जिट के बाद फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई है, जिससे प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट को बहुत नुकसान हुआ है. प्रोडक्शन हाउस ने रणवीर से 40 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है. हालांकि, रणवीर का कहना है कि वे इस नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates