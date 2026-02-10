ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर मिली धमकी, वॉयस नोट भेज मांगे गए करोड़ों रुपए, जानें क्या है मामला...

रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर मिली धमकी, वॉयस नोट भेज मांगे गए करोड़ों रुपए, जानें क्या है मामला

फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के बाद अब सुपरस्टार रणवीर सिंह को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है. रणवीर को व्हाट्सएप पर एक खौफनाक वॉइस नोट मिला है,

By: Shreya Pandey  |  Published: February 10, 2026 6:51 PM IST

रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर मिली धमकी, वॉयस नोट भेज मांगे गए करोड़ों रुपए, जानें क्या है मामला

बॉलीवुड गलियारों में एक बार फिर दहशत का माहौल है. फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के बाद अब सुपरस्टार रणवीर सिंह को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है. रणवीर को व्हाट्सएप पर एक खौफनाक वॉइस नोट मिला है, जिसमें कथित तौर पर करोड़ों रुपये की फिरौती मांगी गई है. वॉइस नोट भेजने वाले शख्स ने खुद को कुख्यात बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है. मैसेज मिलते ही रणवीर ने मुंबई पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद उनके घर की सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी गई है.

Also Read
Don 3 छोड़ बुरे फंसे Ranveer Singh, फरहान अख्तर ने ठोक दिया करोड़ों का मुआवजा; एक्टर को लगेगा 440V का झटका

रोहित शेट्टी के घर हमला

गौरतलब है कि 31 जनवरी की आधी रात को रोहित शेट्टी के घर के बाहर 5 राउंड फायरिंग की गई थी. हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है. पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां की हैं. जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि हथियार सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी आसाराम फासले, बीते 4 सालों से गैरेज मैकेनिक की आड़ में बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा था.

Also Read
Dhurandhar 2 ने मेकर्स की भर दी तिजोरियां, रणवीर सिंह की फिल्म ने रिलीज से पहले कमा लिए 245 करोड़ रुपये!

TRENDING NOW

धुरंधर से एक्टर ने मचाई तबाही

सुपरस्टार रणवीर सिंह इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं. एक तरफ जहां उनकी 'धुरंधर' की सफलता ने उन्हें बॉक्स ऑफिस का नया किंग बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ 'डॉन 3' को लेकर शुरू हुआ कानूनी विवाद उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह ने भारतीय जासूस 'हमजा' के किरदार में जान डाल दी है. इस स्पाई-थ्रिलर ने कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. फैंस के लिए बड़ी खबर यह है कि इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द सामने आने वाला है. 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है, जिसे लेकर दर्शकों में बहुत क्रेज है.

Also Read
Dhurandhar 2 या Toxic किस फिल्म के लिए पब्लिक है ज्यादा क्रेजी? एडवांस बज में इस फिल्म ने मारी बाजी

डॉन 3 का क्या है विवाद?

धुरंधर की सफलता के बीच रणवीर सिंह एक बड़े कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं. चर्चा है कि उन्होंने फरहान अख्तर की अवेटेड फिल्म 'डॉन 3' से अचानक किनारा कर लिया है. खबरों की मानें तो रणवीर के एग्जिट के बाद फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई है, जिससे प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट को बहुत नुकसान हुआ है. प्रोडक्शन हाउस ने रणवीर से 40 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है. हालांकि, रणवीर का कहना है कि वे इस नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Ranveer Singh Ranveer Singh Latest News Ranveer Singh News