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रणवीर सिंह ने भेजा लीगल नोटिस, तो FWICE ने वापस ली NOC, बोले- 'हमारे पास बैन लगाने का कोई हक नहीं'

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के बीच हुए कानूनी विवाद अब कोर्ट पहुंच चुका है. फिल्म 'डॉन 3' से शुरू हुए इस बवाल में रणवीर के एक लीगल नोटिस के बाद FWICE ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: June 3, 2026 2:25 PM IST
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बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े संगठनों में से एक फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के बीच चल रहा विवाद अब एक नया मोड़ ले चुका है. रणवीर सिंह के एक कड़े कानूनी कदम के बाद FWICE को तुरंत बैकफुट पर आना पड़ा है. बुधवार को FWICE के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने CINTAA और IMPAA जैसी अन्य बड़ी संस्थाओं के कहने पर रणवीर सिंह के खिलाफ जारी किया गया NOC वापस ले लिया है.

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'डॉन 3' से शुरू हुआ था मामला

आपको बता दें कि इस पूरे फसाद की जड़ फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'डॉन 3' है. चर्चा है कि ऐन वक्त पर रणवीर सिंह इस मेगा-बजट फिल्म से बाहर हो गए थे, जिसके बाद यह पूरा विवाद खड़ा हुआ और संगठन ने उनके खिलाफ असहयोग का रवैया अपना लिया था. बुधवार को मुंबई में बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में FWICE के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने साफ किया कि उनकी कानूनी टीम रणवीर सिंह के नोटिस का जवाब देगी. अशोक पंडित ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हमें कल ही रणवीर का कानूनी नोटिस मिला, जिसमें आदेश वापस लेने की बात कही गई थी. हम रणवीर सिंह से अपील करते हैं कि वे हमारे साथ टेबल पर बैठें और बातचीत से कोई रास्ता निकालें. सच तो यह है कि हमारे पास किसी भी कलाकार पर बैन लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.

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राम गोपाल वर्मा पर भड़का संगठन

इस पूरे मामले में उस वक्त एक और नया ड्रामा जुड़ गया जब मशहूर फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने रणवीर सिंह का समर्थन करते हुए FWICE के इस कदम की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना कर दी. राम गोपाल वर्मा की यह बात संगठन को इतनी चुभ गई कि अशोक पंडित ने सरेआम डायरेक्टर की पोल खोल दी.

अशोक पंडित ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा, "FWICE कोई दादागिरी करने वाली संस्था नहीं है, यह एक बेहद गंभीर और जिम्मेदार संगठन है. राम गोपाल वर्मा ने हमारे खिलाफ बहुत ही खराब और अपशब्दों का इस्तेमाल किया है. लेकिन आज हम पूरी दुनिया को सच बताना चाहते हैं कि राम गोपाल वर्मा खुद हमारे गरीब तकनीशियनों का 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का पैसा दबाकर बैठे हैं." उन्होंने आगे खुलासा किया कि यह मामला साल 2017 से लटका हुआ है. राम गोपाल वर्मा ने खुद संगठन को चिट्ठी लिखकर मार्च 2019 तक सारा भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन आज 2026 आ गया है और उन्होंने एक पैसा नहीं चुकाया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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