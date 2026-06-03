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FWICE को कोर्ट में घसीटेंगे Ranveer Singh? Don 3 विवाद के बीच भेजा नोटिस

Ranveer Singh sent Notice to FWICE: डॉन 3 विवाद के चलते रणवीर सिंह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच रणवीर सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो रणवीर सिंह ने FWICE को नोटिस थमा दिया है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 3, 2026 6:05 AM IST
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Ranveer Singh

Ranveer Singh sent Notice to FWICE: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का फेम उनके लिए सिरदर्द बन चुका है. हाल ये है कि पूरा बॉलीवुड उनका करियर तबाह करने के पीछे पड़ गया है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) ने डॉन 3 को लेकर रणवीर सिंह पर आरोप लगाए थे. फरहान अख्तर के इशारे पर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज' (FWICE) ने रणवीर सिंह को बैन करने का ऐलान कर दिया था. जिसकी वजह से पूरे बॉलीवुड में बवाल मच गया था. बाद में FWICE को बीच में आकर सफाई तक देनी पड़ गई थी. रणवीर सिंह को लेकर शुरू हुआ ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच रणवीर सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो रणवीर सिंह ने FWICE को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है. कुछ समय पहले ही रणवीर सिंह ने FWICE को नोटिस थमा दिया है. लगता है कि रणवीर सिंह अब FWICE को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर की मानें तो रणवीर सिंह ने मंगलवार को ही FWICE को नोटिस भेजा है. हालांकि इस नोटिस में रणवीर सिंह ने क्या लिखवाया है, ये बात अब तक साफ नहीं हो पाई है.

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FWICE ने रणवीर सिंह पर लगाया था ये आरोप

रणवीर सिंह के नोटिस भेजते ही उनके फैंस के बीच हंगामा मच गया है. लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि रणवीर सिंह ने खुलेआस FWICE से पंगा ले लिया है. कुछ समय पहले ही रणवीर सिंह को लेकर FWICE ने सफाई भी दी थी. FWICE ने दावा किया था कि वो किसी भी तरह से रणवीर सिंह को काम करने से रोक नहीं सकते. वो कोई कोर्ट नहीं है. लगता है कि FWICE के सफाई देने से भी रणवीर सिंह का मूड ठीक नहीं हुआ है. वैसे भी इस विवाद की वजह से रणवीर सिंह की इमेज काफी खराब हुई है.

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क्या था रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच विवाद?

धुरंधर 2 की रिलीज के बाद खबर आई थी कि रणवीर सिंह ने अतानक ही डॉ 3 में काम करने से इनकार कर दिया है. ये खबर सामने आते ही फरहान अख्तर भड़क गए थे. फरहान अख्तर ने आरोप लगाए कि रणवीर सिंह की वजह से उनको 45 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है. बताया गया कि जिस समय रणवीर सिंह ने फिल्म में काम करने से इनकार किया तब तक फिल्म की शूटिंग के एक शेड्यूल की तैयारी कर ली गई थी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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