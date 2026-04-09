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अनंत अंबानी के प्री-बर्थडे बैश में 'धुरंधर' का जलवा, रणवीर सिंह ने महफिल में लगाई आग! Video ने मचाया तहलका

Anant Ambani के बर्थडे सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए बी-टाउन के तमाम सितारे जामनगर पहुंचे हैं. इसी बीच अनंत अंबानी के प्री-बर्थडे बैश का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रणवीर सिंह महफिल में आग लगाते नजर आ रहे हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 9, 2026 11:05 PM IST

अनंत अंबानी के प्री-बर्थडे बैश में 'धुरंधर' का जलवा, रणवीर सिंह ने महफिल में लगाई आग! Video ने मचाया तहलका
रणवीर सिंह अनंत अंबानी पार्टी वीडियो

Anant Ambani Pre Birthday Bash Video Viral: जामनगर की धरती एक बार फिर से सितारों की चमक और सुरों की महफिल से गुलजार हो उठी है. हालांकि, इस बार मौका कोई शादी नहीं बल्कि अनंत अंबानी (Anant Ambani) का 30वां जन्मदिन है, जिसे अंबानी परिवार बड़ी ही धूमधाम से मना रहा है. 10 अप्रैल 2026 को अनंत अपना 30वां जन्मदिन मनाने वाले हैं, जिसके लिए वो जामनगर पहुंचे हैं और उनकी बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए बॉलीवुड के तमाम सितारे भी जामनगर पहुंचे हैं. अनंत के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले यानी 9 अप्रैल 2026 को प्री-बर्थडे सेलिब्रेशन रखा गया जिसमें शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) से सलमान खान (Salman Khan) तक कई सितारे एंजॉय करते दिखे. वहीं 'धुरंधर' (Dhurandhar) स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने अपनी बेमिसाल एनर्जी से महफिल में ऐसी आग लगाई जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे.

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अनंत अंबानी के प्री-बर्थडे बैश का Video Viral

अनंत अंबानी के प्री-बर्थडे सेलिब्रेशन की एक के बाद एक तस्वीरें और वीडियोज सामने आ रहे हैं, जिसमें न सिर्फ बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है बल्कि, वो जिस तरह के महफिल में जान फूंक रहे हैं वो भी देखने को मिल रहा है. वहीं जैसे बॉलीवुड के एनर्जेटिक स्टार रणवीर सिंह ने पहले तो अपने स्टाइल से हर किसी को दीवाना बना लिया और बाद में उन्होंने सूफी कॉन्सर्ट में हिस्सा लेकर हर किसी को चौंका दिया, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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रणवीर ने इस गाने में बिखेरा अपनी आवाज का जादू

अनंत अंबानी के प्री-बर्थडे सेलिब्रेशन के सामने आए वीडियो में रणवीर सिंह को 'डूबा डूबा रहता हूं' गाने पर अपनी आवाज का जादू बिखेरते देखा जा सकता है. एक्टर की परफॉर्मेंस ने पार्टी में एक बेहद रिलैक्स और यादों भरा माहौल बना दिया. वहीं मंकीत सिंह ने रणवीर सिंह का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया और एक्टर की जमकर तारीफ की.

'क्या इंसान है यार...'

रणवीर सिंह का वीडियो शेयर करते हुए मंकीत सिंह ने कैप्शन में लिखा, 'क्या इंसान है यार...रणवीर सिंह, तुम सच में जोश और प्यार से भरे हुए हो...तुम गले भी बहुत शानदार तरीके से मिलते हो और तुम्हारी मुस्कान भी बहुत प्यारी है. म्यूजिक के लिए तुम्हारे इस निस्वार्थ प्रेम ने जो पल तैयार किया, वह हमेशा यादगार रहेगा. मोहित चौहान सर, आपके गाने बहुत सारी पुरानी यादें ताजा कर देते हैं और कल रात भी इस गाने ने बिल्कुल वैसा ही किया.'

जामनगर में लगा सितारों का मेला

आपको बता दें कि, अनंत अंबानी का बर्थडे सेलिब्रेशन चकाचौंध और बॉलीवुड स्टार से भर पड़ा है. इस पार्टी में रंग जमाने के लिए शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक कई जाने-माने सितारे जामनगर पहुंचे हैं. वहीं अगर बात करें रणवीर सिंह की तो, वो इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर 2' की जबरदस्त सफलता को एंजॉय कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Anant Ambani Dhurandhar 2 Entertainment News Mohit Chauhan Ranveer Singh