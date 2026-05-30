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लाख नौटंकी होने के भी मौज में कट रही है Ranveer Singh की लाइफ? ये रहा सबूत

Ranveer Singh Shares first post: डॉन 3 की वजह से रणवीर सिंह लगातार सुर्खियों में हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करके रणवीर सिंह ने हंगामा मचा दिया है. इस तस्वीर को देखकर पता चल रहा है कि रणवीर सिंह को किसी भी विवाद से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 30, 2026 10:37 AM IST
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लाख नौटंकी होने के भी मौज में कट रही है Ranveer Singh की लाइफ?

Ranveer Singh Shares first post: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) के बीच डॉन 3 को लेकर हंगामा मचा हुआ है. कुछ समय पहले दावा किया गया कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज' (FWICE) ने रणवीर सिंह को बैन कर दिया है. ये खबर सामने आने के बाद रणवीर सिंह के फैंस ने हंगामा मचा दिया था. यही वजह है जो FWICE को बीच में आकर सफाई तक देनी पड़ गई थी. इसी बीच रणवीर सिंह को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, रिपोर्ट्स की मानें तो रणवीर सिंह को इन सब विवाद से खास फर्क नहीं पड़ रहा है. वो तो बस अपनी पर्सनल लाइफ को मजे से जी रहे हैं. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इस बात का सबूत तो रणवीर सिंह की लेटेस्ट पोस्ट है. कुछ समय पहले ही रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है. इस फोटो में रणवीर सिंह जानेमाने फुटबॉलर क्लान राइस के साथ पोज दे रहे हैं. इस तस्वीर पर रणवीर सिंह ने क्लान राइस के लिए तेरे जैसा यार कहां गाना भी लगाया है.

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रणवीर के फैंस के बीच मचा हंगामा

क्लान राइस के साथ पोज देते हुए रणवीर सिंह काफी खुश नजर आ रहे हैं. यही वजह है कि लोग अब क्लान राइस और रणवीर सिंह के बारे में बात करने लगे हैं. लोगों का कहना है कि रणवीर सिंह को बाहर चल रहे विवाद से जरा भी परेशान नहीं हैं. तभी तो तस्वीर में रणवीर सिंह पूरे स्टाइल में पोज देते नजर आ रहे हैं. कुछ समय में ही रणवीर सिंह की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.

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सलमान खान की कहानी में हुई एंट्री

कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के झगड़े को अब सलमान खान सुलझाने वाले हैं. बताया गया था कि रणवीर सिंह और फरहान अख्तर को सलमान खान ने नसीहत दी है. सलमान खान ने कहा कि रणवीर सिंह और फरहान अख्तर को विवाद खत्म कर लेना चाहिए. काम के दौरान मतभेद होते ही रहते हैं. ऐसे में रणवीर सिंह और फरहान अख्तर को अपना ये झगड़ा ज्यादा नहीं खींचना चाहिए.

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रणवीर सिंह ने साधी चुप्पी

रणवीर सिंह ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है. हालांकि कुछ समय पहले ही रणवीर सिंह की टीम ने एक स्टेटमेंट जारी करके सफाई पेश की थी. वहीं रणवीर सिंह मामले से दूरी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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