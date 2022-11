Ranveer Singh tries to copy Govinda at Filmfare Achievers Night: हाल ही में दुबई में फिल्मफेयर एचीवर्स नाइट का मेगा आयोजन किया गया। जहां कई फिल्मी सितारे महफिल में रंग जमाने पहुंचे। इन सितारों में सुपरस्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का भी नाम था। जिन्होंने महफिल में आते ही धमाल मचा दिया। रंगीन सितारों से सजी इस शाम के कई सारे वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होने शुरू हो चुके हैं। अब हाल ही में एक मजेदार वीडियो सामने आया है। जिसमें सुपरस्टार रणवीर सिंह 90 के दशक के डांसिंग सुपरस्टार गोविंदा के साथ उनके ही हिट गानों पर थिरकते दिखे। इन वीडियोज में गोविंदा ऑन स्टेज अपने जबरदस्त डांस से लोगों का दिल जीतते दिखे। जबकि फिल्म स्टार रणवीर सिंह स्टेज के नीचे उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते दिखे। इस वीडियो ने फैंस का दिल जीत लिया है। Also Read - रणवीर सिंह अपने इमोशनल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया हुए ट्रोल, लोगों ने कहा- 'ओवरएक्टिंग के 50 रुपये...'

गोविंदा के पैर पड़ गए रणवीर सिंह

यही नहीं, इस पल के कई सारे वीडियोज सोशल मीडिया पर इस वक्त धूम मचा रहे हैं। इन वीडियोज में सुपरस्टार रणवीर सिंह दिग्गज अभिनेता गोविंदा के गानों पर थिरकते, उनके साथ स्टेज पर रंग जमाते तो एक वीडियो में उनके पैरों में गिरकर प्रणाम करते तक दिखे हैं। ये वीडियोज इस वक्त इंटरनेट पर हर किसी का ध्यान खींच रहे हैं। रणवीर सिंह और गोविंदा के इन वीडियोज को आप यहां देख सकते हैं।

रणवीर सिंह को भी मिला फिल्मफेयर एचीवर्स अवॉर्ड

फिल्मफेयर एचीवर्स अवॉर्ड में सुपरस्टार रणवीर सिंह ने अपनी एनर्जी से हर किसी को सुपर एक्साइटेड कर दिया। फिल्म स्टार रणवीर सिंह और गोविंदा के ये वीडियोज फैंस का दिल जीत रहे हैं। दिलचस्प बात ये है कि इस इवेंट में रणवीर सिंह को भी सम्मानित किया गया है। अपने अवॉर्ड को हासिल करने के बाद फिल्म स्टार रणवीर सिंह स्टेज पर इमोशनल होते दिखे। अपनी विनिंग स्पीच में रणवीर सिंह अपने स्ट्रग्ल के दिनों को याद कर भावुक हो गए थे।