सलीम खान का हाल जानने 3 दिन में दूसरी बार अस्पताल पहुंचे रणवीर सिंह, सलमान के परिवार संग दिखी गहरी बॉन्डिंग

सलमान खान के पिता लेखक सलीम खान को 17 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां उनसे मिलने के लिए कई सेलेब्स पहुंचे हैं. जहां कई सेलेब्स एक बार गए वहीं रणवीर सिंह 3 दिनों में सलीम खान से दो बार मिल चुके हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 23, 2026 10:22 PM IST

सलीम खान का हाल जानने 3 दिन में दूसरी बार अस्पताल पहुंचे रणवीर सिंह, सलमान के परिवार संग दिखी गहरी बॉन्डिंग
saleem khan

बॉक्स ऑफिस पर अपनी हालिया फिल्म 'धुरंधर' की सफलता का जश्न मना रहे सुपरस्टार रणवीर सिंह इन दिनों एक अलग वजह से चर्चा में हैं. अपनी व्यस्तता के बावजूद, रणवीर रिश्तों को निभाने में पीछे नहीं रहते हैं. सोमवार, 23 फरवरी 2026 को रणवीर मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंचे, जहां वे दिग्गज स्क्रीनराइटर और सलमान खान के पिता सलीम खान का हालचाल जानने गए थे. खास बात यह है कि पिछले तीन दिनों के भीतर रणवीर दूसरी बार सलीम साहब से मिलने पहुंचे हैं. इससे पहले वे शुक्रवार (20 फरवरी) को भी अस्पताल गए थे.

बीमार हैं दिग्गज राइटर

80 के दशक की मशहूर जोड़ी 'सलीम-जावेद' के दिग्गज लेखक सलीम खान को 17 फरवरी को तबीयत खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लीलावती अस्पताल के डॉक्टर जलील पारकर ने बताया की है कि सलीम खान को हल्का ब्रेन हैमरेज हुआ था. भर्ती होने के बाद उन्हें झटके आ रहे थे और ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया था, जिसके बाद उनकी एक जरूरी सर्जरी की गई. एहतियात के तौर पर उन्हें कुछ समय के लिए वेंटिलेटर पर रखा गया था. डॉक्टरों के मुताबिक, अब वह खतरे से बाहर हैं और उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया गया है. उम्र के तकाजे को देखते हुए उन्हें रिकवरी में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन फिलहाल उनकी हालत स्टेबल है.

अस्पताल में मिलने पहुंचे फिल्मी सितारें

सलीम खान की सेहत की खबर मिलते ही बॉलीवुड के कई बड़े नाम उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे. सलीम साहब के साथी जावेद अख्तर ने अस्पताल पहुंचकर उनकी सेहत का जायजा लिया. वहीं संकट की इस घड़ी में शाहरुख खान भी सलमान खान और उनके परिवार के साथ खड़े नजर आए. उन्होंने अस्पताल जाकर सलीम साहब से मुलाकात की. इसके अलावा संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, आमिर खान और उनकी पार्टनर गौरी भी गुरुवार रात लीलावती अस्पताल पहुंचे थे.

अस्पताल मैनेजमेंट से सलमान की नाराजगी?

जहां एक तरफ दुआओं का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सलमान खान अस्पताल मैनेजमेंट द्वारा मीडिया को दी गई ब्रीफिंग से काफी नाखुश हैं. खबरों की मानें तो सलमान ने डॉक्टरों से अनुरोध किया था कि उनके पिता की हेल्थ अपडेट्स को निजी रखा जाए और आधिकारिक तौर पर मीडिया को कोई जानकारी न दी जाए. पूरा देश फिलहाल सलीम साहब की सलामती की दुआ कर रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

