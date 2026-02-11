ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Ranveer Singh VS Yash Net Worth: 'धुरंधर 2'-'टॉक्सिक' की रिलीज से पहले जानिए रणव...

Ranveer Singh VS Yash Net Worth: 'धुरंधर 2'-'टॉक्सिक' की रिलीज से पहले जानिए रणवीर सिंह-यश में कौन है ज्यादा अमीर?

Dhurandhar 2 Actor VS Toxic Actor Net Worth: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' और यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है. आइए जानते हैं कि दोनों एक्टर्स में से कौन ज्यादा अमीर है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 11, 2026 6:15 PM IST

Ranveer Singh VS Yash Net Worth: 'धुरंधर 2'-'टॉक्सिक' की रिलीज से पहले जानिए रणवीर सिंह-यश में कौन है ज्यादा अमीर?

साल 2026 में 19 मार्च को सिनेमा का बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है. दरअसल, बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और साउथ स्टार यश (Yash) की मच-अवेटेड मूवीज इसी डेट को रिलीज होने वाली हैं. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) और यश की फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ये दोनों फिल्में 19 मार्च को सिनेमाघरों दस्तक देने जा रही हैं. अब देखने वाली बात होगी कि बॉक्स ऑफिस पर राज कौन करता है. फिल्म 'धुरंधर 2' और फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज से पहले जानते हैं कि रणवीर सिंह और यश में ज्यादा अमीर कौन है.

Also Read
बॉलीवुड में दहशत का माहौल... Ranveer Singh के बाद आई Salman Khan के इस करीबी पर मुसीबत, मांगी करोड़ों की फिरौती

TRENDING NOW

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Dhurandhar 2 Entertainment News Ranveer Singh Toxic Yash