साल 2026 में 19 मार्च को सिनेमा का बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है. दरअसल, बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और साउथ स्टार यश (Yash) की मच-अवेटेड मूवीज इसी डेट को रिलीज होने वाली हैं. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) और यश की फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ये दोनों फिल्में 19 मार्च को सिनेमाघरों दस्तक देने जा रही हैं. अब देखने वाली बात होगी कि बॉक्स ऑफिस पर राज कौन करता है. फिल्म 'धुरंधर 2' और फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज से पहले जानते हैं कि रणवीर सिंह और यश में ज्यादा अमीर कौन है.