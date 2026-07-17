'प्रलय' की चल रही तैयारी, Ranveer Singh ने बदला अपना लुक? एक्टर ने मास्क और चश्मे से छिपाया चेहरा

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं. फिल्म 'धुरंधर' की सफलता के बाद से फैंस उनकी अपकमिंग मूवीज का इंतजार कर रहे हैं. रणवीर सिंह दोबारा पिता बनने वाले हैं, इस बात को लेकर भी फैंस काफी एक्साइटेड हैं. इसी बीच एक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ और इसकी काफी चर्चा हो रही है. दरअसल, रणवीर सिंह को मशहूर डायरेक्टर हंसल मेहता के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया और उन्होंने अपना चेहरा छिपाया हुआ था. वह कैमरे में जरूर कैद हुए लेकिन उनका फेस नहीं दिखा. इसके बाद से रणवीर सिंह की मच-अवेटेड फिल्म 'प्रलय' (Pralay) को लेकर अटकलें लगने लगी हैं.
रणवीर सिंह को पैप्स ने जब अपने कैमरे में कैद किया तब वह हंसल मेहता के ऑफिस से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्टर ने मीडिया और पैपराजी से अपने लुक को छिपाने के लिए फेस मास्क और चश्मे का इस्तेमाल किया. इसके साथ ही उन्होंने कैप लगा रखा था. इससे पता चलता है कि रणवीर सिंह अपना नया लुक किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिल्म 'प्रलय' में रणवीर सिंह का लुक काफी अलग होने वाला है और वह फिल्म की ऑफिशियल की घोषणा से पहले रिवील नहीं करना चाहते.
रणवीर सिंह की फिल्म 'प्रलय' को लेकर आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि वह इसकी शूटिंग अगस्त से करने वाले हैं. फिल्म की शूटिंग दिवाली तक चलने वाली है. एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया कि फिल्म 'प्रलय' का एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में शूट किया जाएगा. फिल्म के हिसाब से रणवीर सिंह शारीरिक और मानसिक रूप से काफी मेहनत कर रहे हैं. फिल्म 'प्रलय' का 300 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.
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फिल्म 'प्रलय' को हंसल मेहता के बेटे जय मेहता डायरेक्ट करने वाले हैं. इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन नजर आने वाली हैं. फिल्म 'प्रलय' को लेकर बताया जा रहा है कि इसकी कहानी जॉम्बी महामारी के बाद तबाह हो चुकी डिस्टोपियन मुंबई पर आधारित है. फिल्म की कहानी में एक शादीशुदा जोड़ा है जो इस प्रलय के बीच खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल करता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.