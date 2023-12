Ranveer Singh in Brahmastra 2: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' (Brahmastra) ने साल 2022 में बड़े पर्दे पर धमाल मचा दिया था। रणबीर कपूर की इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था। मेकर्स ने फिल्म रिलीज के कुछ दिनों बाद ही 'ब्रह्मास्त्र' (Brahmastra) के आगले पार्ट को लेकर अधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी थी। इसी दौरान फिल्म से रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का नाम भी जुड़ने लगा था। बताया जा रहा था आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ-साथ फिल्म के अगले भाग में दीपिका पादुकोण और उनके पति रणवीर सिंह (Ranveer Singh) भी नजर आने वाले है। अब रणवीर सिंह की फिल्म में एंट्री पक्की मानी जा रही है। Also Read - The Archies Screening: ऑरी ने सितारों संग दिए ऐसे-ऐसे पोज, लोगों ने कर डाला ट्रोल

'ब्रह्मास्त्र 2' में नजर आएंगे रणवीर सिंह?

अयान मुखर्जी (Ayan Mukerji) के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' के अलगे पार्ट को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स में रणवीर सिंह के किरदार को लेकर काफी बातें हो रही है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह ने फिल्म 'ब्रह्मास्त्र 2' साइन कर लिया है। रणवीर सिंह इस फिल्म में देव का किरदार निभाने वाले है। आलिया भट्ट और रणबीर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र 2' (Brahmastra 2) में रणवीर सिंह की एंट्री अब पक्की मानी जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म की शुरूआत साल 2025 से होने वाली है। अभी रणवीर सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म 'डॉन 3' को लेकर बिजी है। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म में रणवीर सिंह की एंट्री को अभी तक कोई अधिकारिक खबर सामने नहीं आई है। देखना होगा मेकर्स कब इसको लेकर तब ऐलान करते हैं।

रणवीर सिंह से पहले इन स्टार्स का जुड़ा था नाम

आलिया भट्ट और रणबीर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र 2' से रणवीर सिंह के अलावा 'केजीएफ' यश के साथ-साथ ऋतिक रोशन का नाम भी जुड़ चुका है। लेकिन इन दोनों को लेकर बाद में कोई अपडेट नहीं आया। आपको बता दें अयान मुखर्जी 'ब्रह्मास्त्र 2' के साथ-साथ 'ब्रह्मास्त्र 3' (Brahmastra 3) की भी अनाउंसमेंट की थी। 'ब्रह्मास्त्र 2' में रणवीर सिंह की एंट्री को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर के हमें जरूर बताएं।