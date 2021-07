83 Film Release Update: Ranveer Singh ने फिर दिखाया OTT मालिकों को ठेंगा, थियेटर्स पर ही लगाएंगे चौके-छक्के

Ranveer Singh's 83 Film Release Update:: बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 83 पर हर किसी की नजर लगी हुई है। ये फिल्म पहले बीते साल ही अप्रैल महीने में रिलीज होनी थी। पर कोरोना वायरस की मार ने इस फिल्म की रिलीज पर भी ब्रेक लगा दिया। फिल्म बनकर तैयार खड़ी है सिर्फ रिलीज का मुंह ताक रही है। ऐसे में कयास लगने लगे हैं कि हो सकता है कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) स्टारर इस फिल्म को भी निर्माता हालात के आगे मजबूर होकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज करने का फैसला ले लें। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से इस फिल्म को काफी शानदार ऑफर भी मिल रहे हैं। जिससे फिल्म को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। मगर सुनने में आ रहा है कि निर्माताओं ने इन सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया है। Also Read - Entertainment News Of The Week: रेप केस में फंसे Bhushan Kumar, ठंडे बस्ते में गई Karan Johar की ये 300 करोड़ी फिल्म

बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड.कॉम की एक रिपोर्ट की मानें तो इस फिल्म को मेकर्स थियेटर्स पर ही रिलीज करेंगे। ये फिल्म 1983 में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप हासिल करने वाली भारतीय क्रिकेट जीम की जीत की कहानी है। इसे निर्देशक कबीर खान (Kabir Khan) ने बेहद मेहनत से सिनेमैटिक कैनवास पर उतारा है। ये रणवीर सिंह की पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म है। जिसे मेकर्स 1-2 नहीं बल्कि 5 भाषाओं में एक साथ रिलीज करने की तैयारी में है। दर्शकों को बेहतरीन अनुभव देने के लिए इसे 3डी वर्जन में बनाया गया है। फिल्म से जुड़ी हर बात दर्शकों का रोमांच बढ़ा देती है। ऐसे में मेकर्स नहीं चाहते है कि इस फिल्म को एक साथ कम्युनिटी में बैठकर देखने का लुत्फ उठाने का मौका गंवा दिया जाए। इसलिए निर्माता इसे थियेटर्स पर ही रिलीज करेंगे।

रिपोर्ट् की मानें तो निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज के लिए खास वक्त चुन भी लिया है। इस फिल्म को मेकर्स दिसंबर 2021 में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उम्मीद है कि तब तक देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले पूरी तरह कंट्रोल में होंगे और दोबारा से थियेटर्स गुलजार हो सकेंगे। इसलिए निर्माता दिसंबर महीने में अपनी फिल्म रिलीज करने की प्लानिंग में हैं और ओटीटी रिलीज का रास्ता पूरी तरह से बंद कर चुके हैं।