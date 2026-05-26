Ranveer Singh की 'धुरंधर' से जुड़े इस शख्स पर दर्ज हुआ दुष्कर्म का केस, फिल्म में रोल दिलाने का झांसा देकर जबरन बनाए संबंध

Ranveer Singh की फिल्म 'धुरंधर' से जुड़े एक शख्स ने मनोरंजन जगत पर दाग लगा दिया है. शख्स पर आरोप है कि, उसने फिल्म में रोल देने का झांसा देकर एक महिला के साथ दुष्कर्म और मारपीट जैसी घिनौनी हरकत की.

'धुरंधर' से जुड़े इस शख्स पर लगे दुष्कर्म के आरोप

Dhurandhar: आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन में बनीं रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) ने जहां कई रिकॉर्ड अपने नाम कर इतिहास रचे वहीं अब इस फिल्म से जुड़े एक शख्स को लेकर बेहद की शर्मनाक खबर सामने आई है. 'धुरंधर' के प्रोडक्शन डिजाइनर जॉन जोसेफ (John Joseph) उर्फ जोएल के खिलाफ एक युवती ने दुष्कर्म और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का आरोप है कि, डिजाइनर ने होटल में बुलाकर उसके साथ रेप और मारपीट की. जिसके बाद सैनी एस. जोहरे के खिलाफ दुष्कर्म और हिंसा के आरोप में FIR दर्ज की गई है.

जबरन बनाए शारीरिक संबंध

जानकारी के मुताबिक, 'धुरंधर' फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर जॉन जोसेफ की घिनौनी हरकत का शिकार होने वाली महिला चंडीगढ़ के खुड्डा लाहोरा की रहने वाली है, जिसे जॉन ने रोल देने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया. युवती ने अपनी शिकायत में कहा है कि, 'साल 2025 में चंडीगढ़ सेक्टर 18 स्थित टैगोर थिएटर में फिल्म 'धुरंधर' की शूटिंग चल रही थी. उसी दौरान उसकी मुलाकात फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े सैनी एस. जेहरे से हुई थी. धीरे-धीरे दोनों की बातचीत आगे बढ़ी और उसने फिल्म में रोल देने के बहाने युवती को सितंबर 2025 में चंडीगढ़ सेक्टर-17 स्थित एक होटल में बुलाया, जहां उसे जबरदस्ती शराब पिलाई और उसके बाद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और मारपीट भी की.'

बेल पर बाहर घूम रहा है आरोपी

पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि, आरोपी ने उसे धमकाया और घटना के बारे में किसी से भी बात न करने का दबाव बनाया. जानकारी के मुताबिक, युवती ने 20 अप्रैल 2026 को चंडीगढ़ के सेक्टर-17 थाने में शिकायत दी थी, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 21 अप्रैल 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 74,79,123 और 126 (2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर की और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था. हालांकि, बाद में उसे जिला अदालत से जमानत मिल गई. फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…