रैपर सैंटी शर्मा ने खुशी मुखर्जी के आउटफिट पर किया ये कमेंट, सोशल मीडिया पर दो धड़ों में बंट गए लोग...

Santy Sharma On Khushi Mukherjee: मशहूर रैपर सैंटी शर्मा ने एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी की आउटफिट पर रिएक्शन दिया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके बयान का समर्थन भी हो रहा है और उन्हें निशाना भी बनाया जा रहा है.

एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी रिवीलिंग आउटफिट के लिए जानी जाती हैं. वह आए दिन हद से ज्यादा छोटी ड्रेस पहनकर पब्लिक प्लेस पर स्पॉट होती हैं. इसके बाद वह पैप्स के कैमरे में कैद होती हैं और उनके वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. अब खुशी मुखर्जी के बोल्ड ड्रेस पहनने पर मशहूर रैपर सैंटी शर्मा (Santy Sharma) ने कमेंट किया है. उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया है कि सोशल मीडिया पर लोग दो धड़ों में बंट गए हैं. कई लोग तो सैंटी शर्मा के बयान के समर्थन कर रहे हैं, वहीं कई लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि रैपर ने एक्ट्रेस के लिए क्या कहा है.

Read more