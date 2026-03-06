ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • रैपर सैंटी शर्मा ने खुशी मुखर्जी के आउटफिट पर किया ये कमेंट, सोशल मीडिया पर दो धड़ों में बंट गए लोग...

रैपर सैंटी शर्मा ने खुशी मुखर्जी के आउटफिट पर किया ये कमेंट, सोशल मीडिया पर दो धड़ों में बंट गए लोग

Santy Sharma On Khushi Mukherjee: मशहूर रैपर सैंटी शर्मा ने एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी की आउटफिट पर रिएक्शन दिया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके बयान का समर्थन भी हो रहा है और उन्हें निशाना भी बनाया जा रहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 6, 2026 6:50 PM IST

रैपर सैंटी शर्मा ने खुशी मुखर्जी के आउटफिट पर किया ये कमेंट, सोशल मीडिया पर दो धड़ों में बंट गए लोग
सैंटी शर्मा ने खुशी मुखर्जी की ड्रेस पर कमेंट किया है.

एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी रिवीलिंग आउटफिट के लिए जानी जाती हैं. वह आए दिन हद से ज्यादा छोटी ड्रेस पहनकर पब्लिक प्लेस पर स्पॉट होती हैं. इसके बाद वह पैप्स के कैमरे में कैद होती हैं और उनके वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. अब खुशी मुखर्जी के बोल्ड ड्रेस पहनने पर मशहूर रैपर सैंटी शर्मा (Santy Sharma) ने कमेंट किया है. उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया है कि सोशल मीडिया पर लोग दो धड़ों में बंट गए हैं. कई लोग तो सैंटी शर्मा के बयान के समर्थन कर रहे हैं, वहीं कई लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि रैपर ने एक्ट्रेस के लिए क्या कहा है.

Also Read
ऐसा क्या पहनकर सड़क पर उतरी Khushi Mukherjee कि झुक गई सबकी निगाहें? लोगों ने कर डाली एक्शन की मांग; कहा- 'भारत का...'

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Entertainment News Entertainment News In Hindi Khushi Mukherjee Santy Sharma