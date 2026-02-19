Rashmika-Vijay Wedding: गृह प्रवेश से ठीक पहले दुल्हन की तरह सजा रश्मिका मंदाना का ससुराल, फटी रह गईं फैंस की आंखें

ENG हिन्दी
  • Rashmika-Vijay Wedding: गृह प्रवेश से ठीक पहले दुल्हन की तरह सजा रश्मिका मंदाना का ससुराल, फटी रह गई...

Rashmika Mandana Vijay Devarakonda Wedding: घोड़ी चढ़ने से पहले सोशल मीडिया पर 'अर्जुन रेड्डी' यानी विजय देवरकोंडा के घर की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो में उका घर लाइट्स से सजा नजर आ रहा है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 19, 2026 7:17 AM IST

Rashmika Mandana Vijay Devarakonda Wedding: साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda) ने इस समय सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रखा है. बीते कुछ समय से लगातार साउथ के इस कपल की शादी के बारे में बात हो रही है. रिपोर्ट्स हैं कि 26 फरवरी को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. इस समय सोशल मीडिया पर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी की शादी का कार्ड तक वायरल हो गया है. इतना ही नहीं अब तो इस कपल के घर की वीडियोज और तस्वीरें भी वायरल होने लगी हैं. सोशल मीडिया पर इस समय विजय देवरकोंडा के घर की एक वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. इस वीडियो में विजय देवरकोंडा के हैदराबाद में जूबली हिल्स वाला घर दिखाई दे रहा है. तेलुगु सिनेमा के पॉपुलर स्टार के घर को शादी से ठीक पहले खूबसूरत लाइट्स से सजा दिया गया है.

खुली विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की पोल?

रात में विजय देवरकोंडा का घर देखते ही बन रहा है. मीडिया में ध्यान से देखेंगे तो घर के बाहर एक टैंट भी लगा नजर आ रहा है. विजय देवरकोंडा के घर की इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है. लोगों को अब तो पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. आखिरकार वो समय आ गया है जब जमाने के सामने ये दोनों पहली बार अपने रिश्ते पर मुहर लगाएंगे.

इस दिन होगा विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का रिसेप्शन

बताया जा रहा है कि 26 फरवरी को एक प्राइवेट समारोह में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी करने वाले हैं. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी उदयपुर के एक कूबसूरत होटल में होगी. जिसके बाद ये कपल 4 मार्च को एक शानदार रिसेप्शन पार्टी देने वाला है. शादी में तो विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना परिवार और खास दोस्तों को ही न्योता बेजने वाले हैं. इसके अलावा रिसेप्शन पार्टी में बॉलीवुड और साउथ के सितारों को बुलाया जाएगा.

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने इन फिल्मों में साथ किया है काम

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का रिसेप्शन हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में रखा जाने वाला है. आपको बता दें कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना साथ में डीयर कॉमरेड और गीता गोविंदम जैसी फिल्में में काम कर चुके हैं. काम करते करते कब इन दोनों के एक दूसरे से प्यार हो गय किसी को पता नहीं चला. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने तो अपनी शादी तक की बात फैंस से छिपाई है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
