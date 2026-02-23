फाइनली... रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने कंफर्म की शादी, फैंस किया ऐसा पोस्ट हैशटैग से जीत लिया दिल

ENG हिन्दी
Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Confirm Marriage: स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी शादी कंफर्म कर दी है. कपल ने अपना पहला पोस्ट किया है.

By: Kavita  |  Published: February 23, 2026 9:29 AM IST

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Confirm Marriage: साउथ इंडस्ट्री के स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बीते काफी समय से सीक्रेटली अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे. कपल ने आज तक अपने रिश्ते पर कुछ नहीं कहा लेकिन इसी बीच दोनों की शादी की खबरें भी आ गईं. फैंस अब तक रश्मिका और विजय के पोस्ट का इंतजार कर रहे थे और अब कपल ने ये इंतजार भी खत्म कर दिया है. फाइनली... रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपने रिश्ते को कंफर्म करते हुए पहली बार अपनी शादी की खबरों पर रिएक्ट किया है. कपल ने एक पोस्ट कर फैंस को शादी की गुडन्यूज दी है.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने फंकर्म की शादी

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें दोनों ने अपने नाम को एक हैशटैग भी दिया है. ये फैंस को काफी पसंद आया. कपल ने अपनी शादी को 'द वेडिंग ऑफ VIROSH' नाम दिया है. ये नाम उन्होंने क्यों चुना इस बारे में भी पोस्ट में बताया गया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, 'हमारे सबसे प्यारे चाहने वालों, जब हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी, जब हमने अपने लिए कुछ भी तय नहीं किया था, तब आप हमारे साथ थे. बहुत सारे प्यार के साथ, आपने हमें एक नाम दिया. आपने हमें ‘VIROSH’ कहा. आज पूरे दिल से हम अपनी इस शुरुआत को आपके नाम करते हैं. हम इसे नाम देना चाहते हैं 'द वेडिंग ऑफ VIROSH'. इतने प्यार से हमें थामे रखने के लिए धन्यवाद. आप हमेशा हमारा हिस्सा रहेंगे. ढेर सारा प्यार और हग्स!'

कब होगी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी

बता दें कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी शादी के लिए उदयपुर को चुना है. कपल की शादी 26 फरवरी को होने वाली है और उससे पहले दो दिन के प्री-वेंडिंग फंक्शन चलने वाले हैं. कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जिस पैलेस में रश्मिक और विजय की शादी हो रही है, उसकी सिक्योरिटी को काफी एंडवास रखा गया है. एक तरह से पैलेस को छावनी में बदल दिया गया है और कपल की शादी में सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त ही शामिल हो रहे हैं. शादी के बाद हैदराबाद में रिसेप्शन होगा, जिसमें तमाम सेलेब्स भी शामिल होने वाले हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

