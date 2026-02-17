विजय देवरकोंडा संग शादी के लिए Rashmika Mandanna ने शाहिद कपूर की फिल्म को मारी लात, पति के लिए......

Rashmika Mandanna Rejected Shahid Kapoor Film For Marriage: स्टार कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी से जुड़ी ढेर सारी खबरें सामने आ रही हैं. इस बीच दावा है कि रश्मिका ने शाहिद कपूर संग एक फिल्म ठुकरा दी है.

Rashmika Mandanna Rejected Shahid Kapoor Film For Marriage: साउथ इंडस्ट्री के स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं. रश्मिका और विजय की शादी से जुड़ी ढेर सारी डीटेल सामने आ गई है, जिसमें वेडिंग कार्ड तक शामिल है लेकिन अब नया अपडेट सामने आया है, जिससे साफ है कि कपल अपनी शादी के बाद एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए लंबा प्लान बना रहे हैं और इसी वजह से रश्मिका ने एक शॉकिंग कदम उठाया है. शादी के बाद रश्मिका ब्रेक लेने वाली हैं, जिसके लिए एक्ट्रेस ने शाहिद कपूर संग फिल्म ठुकरा दी है.

रश्मिका मंदाना ने ठुकराई शाहिद कपूर की फिल्म?

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) के साथ कॉकटेल 2 (Cocktail 2) में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में कृति सेनॉन भी हैं. होमी अदजानिया के निर्देशन में बन रही इस फिल्म पर काम चल रहा है. दावा था कि कॉकटेल के बाद रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर एक और रोमांटिक ड्रामा के लिए साथ आने वाले थे और इस फिल्म का निर्देशन अमित शर्मा करने वाले थे. इस फिल्म में रोमांस के साथ कॉमेडी का तड़का लगाने की प्लानिंग हो रही थी लेकिन अब ये फिल्म बीच में अटक गई है. लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, रश्मिका मंदाना इस फिल्म में नजर नहीं आएंगी. वह शादी के बाद लगभग एक महीने के लिए ब्रेक पर जा रही हैं. रश्मिका और विजय दोनों ही एक महीने के ब्रेक पर जाने वाले हैं. दोनों काम को साइड रखकर खुद को समय देने वाले हैं.

कब होगी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी काफी प्राइवेट सेरेमनी में होगी. दोनों 26 फरवरी को सात फेरे लेंगे, लेकिन इससे पहले दो दिन के प्री-वेडिंग फंक्शन भी होंगे. इन फंक्शन में सिर्फ परिवार के लोग और कुछ करीबी शामिल शामिल होंगे. शादी में सेलेब्स को नहीं बुलाया गया है. कपल की शादी के लिए गेस्ट लिस्ट को काफी छोटा रखा गया है और सभी गेस्ट के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं, जिसमें नो-फोन पॉलिसी रखी गई है. किसी भी गेस्ट के लिए फोन अलाउड नहीं है. यहां तक की शादी में फोटोग्राफर टीम से भी एक एग्रीमेंट साइन करवाया गया है, ताकि फोटोज बाहर लीक न हो. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

