क्या रश्मिका मंदाना बिगाड़ देंगी कॉकटेल 2 का खेल? नेशनल क्रश की कास्टिंग पर यूजर्स ने उठाए सवाल, कहा- 'ग्रुप में फिट...'

Cocktail 2: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' के पहले गाने 'जब तलक' का टीजर सामने आया है. जैसे ही यूजर्स ने गाने में नेशनल क्रश को देखा वो उनकी कास्टिंग पर सवाल उठाने लगे.

Rashmika Mandanna Casting in Cocktail 2: साल 2012 में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की फिल्म 'कॉकटेल' (Cocktail) आई थी, जिसने दोस्ती और प्यार की एक नई परिभाषा दर्शकों के सामने रखी थी. वहीं अब पूरे 14 साल बाद इसका सीक्वल यानी 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) आने वाली है. इस मूवी में शाहिद कपूर (Shahid Kapoor), कृति सेनन (Kriti Sanon) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) साथ में नजर आएंगे. लेकिन लगता है कि, इस बार कास्टिंग को लेकर मेकर्स का दांव उल्टा पड़ सकता है.

दरअसल, 8 अप्रैल 2026 को 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2 Song) के पहले गाने 'जब तलक' का टीजर रिलीज किया गया, जैसे ही मूवी का सॉन्ग आउट हुआ फैंस की नजरें शाहिद कपूर के स्वैग और डांस और कृति सेनन की हॉटनेस के साथ-साथ रश्मिका मंदाना पर गई वैसे ही यूजर्स 'कॉकटेल 2' में नेशनल क्रश की कास्टिंग को लेकर सवाल खड़े करने लगे. आइए जानते हैं क्यों?

रश्मिका मंदाना की कास्टिंग पर उठे सवाल

'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) के मेकर्स के साथ-साथ शाहिद कपूर ने भी अपनी अपकमिंग फिल्म के पहले गाने 'जब तलक' की पहली झलक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की. वहीं गाने के टीजर में नेशनल क्रश को देखते ही यूजर्स उनकी कास्टिंग पर सवाल उठाने लगे. उनका कहना है कि, जहां शाहिद कपूर और कृति सेनन इस 'कॉकटेल यूनिवर्स' में पूरी तरह से ढलते नजर आ रहे हैं, वहीं रश्मिका इस ग्रुप में एक 'मिसफिट' की तरह लग रही हैं.

रश्मिका की कास्टिंग पर लोगों ने कही ये बातें

'कॉकटेल 2' (Cocktail 2 First Song Teaser Out) के 'जब तलक' (Jab Talak) के टीजर पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'मेकर्स को रश्मिक की जगह किसी और को कास्ट करना चाहिए था, वो ग्रुप में फिट नहीं बैठ रही हैं.' दूसरे ने लिखा, 'कृति ने रश्मिका को पूरी तरह से धो डाला, कोई कसर नहीं छोड़ी.' एक अन्य ने लिखा, 'रश्मिका बहुत खराब च्वॉइस है.' वहीं एक ने तो ये तक कहा दिया कि, 'रश्मिका को छोड़कर सब अच्छा है.'

वहीं एक ने रश्मिका की डायलॉग्स डिलीवरी को लेकर कहा, 'बॉलीवुड ऐसे किरदारों को कास्ट क्यों कर रहा है, जिनकी हिंदी सुनकर डायलॉग्स वाली फीलिंग ही नहीं आती? जैसे फिल्म 'एनिमल' में रश्मिका मंदाना के बोले गए डायलॉग्स से हम कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाए. वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदी में डायलॉग बोलते वक्त वो कोई खास असर छोड़ पाती हैं.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स 'जब तलक' गाने के टीजर में रश्मिका मंदाना की कास्टिंग को लेकर देखने को मिल रहे हैं.

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कब रिलीज होगी Cocktail 2?

आपको बता दें कि, दिनेश विजान, लव रंजन और अंकुर गर्ग के प्रोडक्शन और होमी अदजानिया के डायरेक्शन में बनी शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर 'कॉकटेल 2' 19 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म की दिलचस्प बात ये है कि, पहली बार रश्मिका मंदाना शाहिद और कृति के साथ स्क्रीन शेयर करतनी नजर आएंगी. इस गाने के टीजर के बाद से ही फैंस फिल्म को थिएटर्स में देखने के लिए बेताब हो रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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