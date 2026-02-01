तो कल होने वाली है Rashmika Mandanna और Vijay Deverakonda की शादी? 49 सेकेंड के वीडियो ने खोली पोल...

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda will marry on 2 February: सोशल मीडिया पर साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि कल यानी 2 फरवरी को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी करने जा रहे हैं.

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda will marry on 2 February: साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda) बीते कई महीनों से अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं. दावा किया जा रहा था कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. अफवाहों का बाजार गर्म था कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना 26 फरवरी 2026 को सात फेरे लेने का प्लानिंग कर रहे हैं. इतना ही नहीं दावा तो ये भी किया जा रहा था कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी राजस्थान के उदयपुर में एक खूबसूरत हैरिटेज पैलेस में होनी है. एक बार फिर से विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अपनी शादी की खबर की वजह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर कहा जा रह है कि कल यानी 2 फरवरी को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी होने वाली है. दरअसल 49 सेकेंड के एक वीडियो में 2 लड़कियां एक शादी के वेन्यू में खड़ी नजर आ रही हैं.

2 लड़कियों ने कैसे खोली विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की पोल?

इस वीडियो में इन लड़कियों ने इशारा किया है कि शादी का ये आलीशान वेन्यू विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का ही है. अचानक ही ये खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई है. फैंस को लग रहा है कि कल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी होने वाली है. हालांकि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की तरफ से शादी को लेकर किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया गया है. हालांकि लोग अब विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के बारे में बात करने लगे हैं. हालांकि इस खबर का सच जानने के लिए फैंस को कल तक का इंतजार करना पड़ेगा. कल का दिन ही बता पाएगा कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी हो भी रही है या फिर नहीं...

TRENDING NOW

लंबे समय से साथ हैं विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. कई बार इशारों इशारों में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इस बात का खुलासा भी कर चुके हैं. हालांकि अचानक सगाई करके विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने फैंस को सदमा ही दे दिया था. सगाई के बाद से ही विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी का बातें हो रही हैं. कई बार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को साथ वेकेशन मनाते हुए देखा जाता है. हालांकि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक दूसरे के साथ फोटोज शेयर करने से बहुत बचते हैं.

Read more