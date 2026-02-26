Rashmika-Vijay Wedding: फैशन छोड़ मां की वेडिंग ज्वेलरी पहन रश्मिका मंदाना बनेंगी दुल्हन, कोडवा वेडिंग की तैयारियां हुईं तेज

Rashmika-Vijay Wedding: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने तेलुगु परंपराओं से शादी रचा ली है. इस शादी के बाद दोनों 'कोडवा' (कूर्ग) तरीके से भी शादी करने वाले हैं. दूसरी शादी के लिए एक्ट्रेस अपनी मां की वेडिंग ज्वेलरी पहनने वाली हैं.

दक्षिण भारतीय सिनेमा के दो बड़े सितारे, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना आखिरकार एक-दूसरे के हमसफर बन गए हैं. 26 फरवरी 2026 की सुबह इस जोड़ी ने तेलुगु परंपराओं से शादी रचाई है. इस हाई-प्रोफाइल शादी की सबसे बड़ी चर्चा इसकी भावुक कर देने वाली सादगी है. आइए जानते हैं 'विरोश' की इस शादी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें, जो इसे दूसरी सेलिब्रिटी शादियों से बिल्कुल अलग बनाती हैं.

मां के गहनों में सजेगी दुल्हन

आज की शाम रश्मिका मंदाना के लिए जीवन का सबसे इमोशनल पल होने वाला है. जानकारी के मुताबिक, शाम को होने वाली 'कोडवा' (कूर्ग) शादी में रश्मिका किसी नामी ब्रांड के नए हीरे-जवाहरात नहीं, बल्कि अपनी मां के शादी के पुश्तैनी गहने पहनेंगी. यह फैसला रश्मिका की अपनी मां के प्रति प्रेम को दिखाता है. जब वे अपनी मां की विरासत को पहनकर मंडप में कदम रखेंगी, तो वह पल संस्कारों का समय होगा. एक्ट्रेस के इस फैसले से फैंस रश्मिका के दीवाने हो गए हैं.

प्रकृति और परंपरा वाली शादी

विजय और रश्मिका की इस शादी को 'प्राइमल' थीम पर आधारित रखा गया है. जहां आजकल की शादियां चकाचौंध और भारी-भरकम लाइटिंग के लिए जानी जाती हैं, वहीं इस कपल ने पुराने रीति-रिवाजों से शादी करने का फैसला किया. सेलेब्स की शादी की सजावट में मिट्टी, लकड़ी, ताजे फूलों और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है. हर रस्म को उसके पुराने रूप में निभाया जा रहा है.

शादी की टाइमलाइन और ग्रैंड रिसेप्शन

विजय और रश्मिका की शादी का यह जश्न 24 फरवरी से शुरू हुआ है. 26 फरवरी की सुबह तेलुगु शादी संपन्न हुई और अब शाम को रश्मिका के समुदाय की पारंपरिक 'कोडवा' रस्म होगी. वहीं आपको बता दें कि शादी का रिसेप्शन 4 मार्च को तय किया गया है. इसमें फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति की दिग्गज हस्तियां शामिल होंगे.

शादी में कौन-कौन से लोग होंगे शामिल

इस हाई-प्रोफाइल शादी में शामिल होने के लिए टॉलीवुड और बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां उदयपुर पहुंची हैं. वहीं इसमें अंबानी परिवार भी शामिल हुआ है. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए विशेष बधाई मैसेज ने इस शादी को और बढ़ा दिया है. शादी में थ्री-लेयर सिक्योरिटी और इंटरनेशनल बाउंसर्स की मौजूदगी ने इस शादी की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है.

असल जीवन में बने पति-पत्नि

विजय और रश्मिका की लव स्टोरी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है. फिल्म 'गीता गोविंदम' और 'डिअर कॉमरेड' में दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया था. अब पर्दे की यह हिट जोड़ी असल जिंदगी में भी एक हो गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more