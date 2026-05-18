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डेब्यू फिल्म से ही स्टार बनी थी ये एक्ट्रेस, शादी के बाद मिली रूह कंपा देने वाली यातनाएं, पति से अलग होने के 2 महीने बाद आया बड़ा यू-टर्न

Bollywood Actress: फिल्म इंडस्ट्री बाहर से जितनी अच्छी दिखती है, उतनी अंदर से है नहीं. पर्दे पर हमेशा हंसती मुस्कुराती नजर आने वाले हसीनाएं कई बार घर में रूह कंपा देने वाली यातनाएं सहती हैं. ऐसी ही एक एक्ट्रेस की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 18, 2026 3:04 PM IST
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इस टॉप एक्ट्रेस ने 30 साल तक झेला पति का टॉर्चर

Who is This Actress?: बॉलीवुड इंडस्ट्री बाहर से जितनी चकाचौंध भरी नजर आती हैं अंदर से ये उतने ही राज छुपाए हुए होती है. आम महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले तो अक्सर ही देखने को मिलते हैं, लेकिन पर्द पर अक्सर हंसती मुस्कुराती नजर आने वाली हसीनाएं भी डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार हो चुकी हैं और उन्होंने खुद इसका खुलासा किया है. इस लिस्ट में दलजीत कौर से लेकर श्वेता तिवारी तक, कई हसीनाओं का नाम शामिल है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में भारी दिक्कतों का सामना करने की बात कबूल कर चुकी हैं, लेकिन आज हम आपको 70 के दशक के आखिरी सालों की एक ऐसी टॉप एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने 30 साल तक पति से मिली रूह कंपा देने वाली यातनाएं सही, लेकिन अलग होने के 2 महीने बाद जो हुआ वो काफी चौंकाने वाला था.

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रातोंरात स्टार बनी थी ये एक्ट्रेस

दरअसल, हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि 70-80 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री हैं, जो अपनी खूबसूरती, एक्टिंग और होंठ के ऊपर तिल के लिए जानीं जाती हैं. उन्होंने साल 1979 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तमिल सिनेमा से की थी और पहली ही फिल्म से वो रातोंरात स्टार बन गईं. इसके बाद वो फिल्म 'एक दूजे के लिए' से बॉलीवुड में आई जिसने उनकी स्टारडम में चार चांद लगा दिए. रति को हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ इंडियन सिनेमा तक, हर तरफ से फिल्मों के बड़े-बड़े ऑफर्स मिलने लगे थे.

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शादी के लिए छोड़ा करियर

लेकिन, अपने करियर के पीक पर रति ने साल 1985 में एक अपने माता-पिता के खिलाफ जाकर बिजनेसमैन और आर्किटेक्ट अनिल विरवानी से शादी रचा ली. कई सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद एक्ट्रेस ने अनिल संग सात फेरे लिए थे, लेकिन शादी के बाद पति के दबाव और ससुर के निधन के कारण उन्हें मजबूरी में फिल्मों और एक्टिंग से दूरी बनानी पड़ी.

3 दशकों तक झेला दर्द

हालांकि, शादी के बाद रति ने पति और ससुराल के लिए जैसे सपने संजोए थे वैसा कुछ भी उनके साथ नहीं हुआ. मैरिज के कुछ समय बाद से ही एक्ट्रेस की शादीशुदा जिंदगी बेहद खराब हालातों से गुजर रही थी. इसी बीच एक्ट्रेस ने 29 नवंबर 1986 को एक बेटे को जन्म दिया और एक बार फिर उन्हें लगा कि, बेटे के आने के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और रति पूरे 30 साल तक अपने हिंसक पत का जुल्म सहती रहीं उन्होंने दावा किया था कि उनके पति ने उन्हें लगभग मार ही डाला था. आखिरकार साल 2015 में उन्होंने इस शादी को खत्म करने का फैसला किया.

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सालों बाद रति ने बयां किया दर्द

एक इंटरव्यू के दौरान ने रति अग्निहोत्री ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा था, 'मैंने सोचा कि मैं एक 54 साल की महिला हूं, मैं धीरे-धीरे बूढ़ी और कमजोर हो जाऊंगी और फिर एक दिन मुझे इतना पीटा जाएगा कि मेरी मौत हो जाएगी.' एक्ट्रेस ने आगे बताते हुए कहा था, 'मेरी कुछ प्राथमिकताएं थी, जिनमें सबसे बड़ा मेरा बेटा तनुज था. उसी की खातिर मैंने 30 साल तक यह सारा दर्द झेला. मैं शादी के पवित्र रिश्ते और प्यार पर भरोसा करती थी. अनिल वही इंसान थे जिनसे मैंने अपने माता-पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी. हर लड़की की तरह मेरा भी सपना था कि मेरा पति मेरा ख्याल रखेगा और हमारी जिंदगी खूबसूरत होगी.' इस भयानक घटना के बाद रति अग्निहोत्री और उनके पति करीब दो महीने के लिए अलग हो गए थे. हालांकि, साल 2015 में ही ऐसी खबरें आईं कि अपने बेटे तनुज की खातिर दोनों एक बार फिर साथ आ गए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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