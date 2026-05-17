'मेरे घर में भीड़ घुस आई थी', Raveena Tandon ने बताई खौफनाक घटना की सच्चाई, 2 साल पहले हुआ था हंगामा

Raveena Tandon Mob Incident In 2024: रवीना टंडन के साथ साल 2024 में एक घटना हुई थी जिसकी काफी चर्चा हुई थी. एक्ट्रेस ने दो साल बाद इस घटना की खौफनाक सच्चाई बताई है.

रवीना टंडन का 2 साल पहले वीडियो वायरल हुआ था.

बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. इसी बीच उन्होंने साल 2024 की उस घटना के बारे में बात की है, जिसमें उन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे. दरअसल, रवीना टंडन का साल 2024 में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. इस वीडियो के सामने आने के बाद रवीना टंडन और उनके ड्राइवर पर एक महिला ने कथित तौर पर बदतमीजी और कार से टक्कर मारने का आरोप लगाया था. ये घटना काफी चर्चा में रही थी. अब करीब दो साल बाद एक्ट्रेस ने इस घटना के बारे में खुलकर बात की और सच बताया है. आइए जानते हैं कि रवीना टंडन ने क्या बताया है.

रवीना टंडन के सीसीटीवी कैमरे से सामने आई सच्चाई

एक्ट्रेस रवीना टंडन ने 'ईटाइम्स' से बात करते हुए कहा, 'मेरी खुशनसीबी थी कि हमारे यहां सीसीटीवी कैमरे थे, जिनसे पूरी सच्चाई सामने आ गई. सोशल मीडिया वरदान और अभिशाप दोनों हैं. उन्होंने वीडियो एडिट करने की बहुत कोशिश की. पुलिस ने कहा कि ये पूरी तरह से फिरौती की साजिश थी. वे सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहते थे.' रवीना टंडन ने कहा, 'मेरे घर में भीड़ घुस आई थी. मेरे बच्चे वहीं थे और मेरे पति ऑफिस में थे. आपको क्या लगता है कि मैं किसी को अपने घर में घुसने देती? मैं जरूर खड़ी रहती लेकिन बात ये है कि वे हमें डराना चाहते थे और पैसों के लिए मामला निपटाना चाहते थे.'

रवीना टंडन पर लगे थे गंभीर आरोप

रवीना टंडन पर आरोप लगाया गया था कि वह नशे में थीं और गाड़ी से उतरते ही उन्होंने महिला पर हमला कर दिया था. इसके बाद कुछ लोगों ने रवीना टंडन और उनके ड्राइवर को घेर लिया था. एक्ट्रेस ने बताया, 'मेरा ड्राइवर अकेला था. वे मेरे घर की रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहे थे इसलिए ड्राइवर ने उनका फोन नीचे रख दिया. जैसे उसने ऐसा किया कि महिला भड़कते हुए बोली, तुम मुझे कैसे छू सकते हो? मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हारे खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराऊंगी. मुझ लगा कि बेचारा आदमी झूठे मामले में जेल चला जाएगा इसलिए मैं उससे बात करने के लिए गई थी. एक औरत होने के नाते जैसे ही मैं बाहर निकली, 30 आदमियों की भीड़ जमा हो गई. मेरे ड्राइवर ने मुझे गेट के अंदर खींच लिया.'

रवीना टंडन ने मजबूती से किया सामना

रवीना टंडन ने आगे बताया, 'मैंने पुलिस को फोन किया और मेरा ड्राइवर बाहर ही रह गया. उन्होंने ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया. मैंने गेट खोला और उसे अंदर खींच लिया और उससे कहा कि ऊपर जाकर मेरे बच्चों के साथ जाकर बैठो. उन्होंने मुझसे कहा कि ड्राइवर को उनके हवाले कर दूं नहीं तो अगले दिन उसकी लाश देखने को मिलेगी. सोचिए बांद्रा में ऐसा हो रहा है. वह आदमी 10 तक तक हमारे साथ रहा. वह हम सबके लिए बेटे जैसा था. उसके छोटे बच्चे हैं. अगर मैं उसे बाहर छोड़ देती तो वे उसी बुरी तरह पीटते और पुलिस के आने तक वह वह अस्पताल में होता. सिर्फ इसलिए कि वे चाहते थे कि मैं आकर पैसे दे दूं. उन्होंने एक और चौकीदार को पीट दिया. जब भी कोई आदमी उनका रास्ता रोकता, वे उसे पीट देते थे. मैं और मेरे घर में काम करने वाली दो महिलाओं, हम करीब 3 लोग 30 आदमियों का रास्त रोक रही थीं. ये तो पागलपन था. जब मैंने कहा कि मैं पुलिस को बुलाती हूं तो उन लोगों ने मेरा फोन छीन लिया. एक आदमी तो मेरे घर में घुस गया. मैंने उसकी शर्ट पकड़कर बाहर फेंक दिया.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.