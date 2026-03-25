रणवीर सिंह की Dhurandhar 2 पर रवि किशन का बड़ा बयान, नोटबंदी पर कही ऐसी बात; मच सकता है बवाल...

Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के बारे में हर कोई बात कर रहा है, वहीं अब इसमें दिखाए गए नोटबंदी वाले सीन पर एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन ने ऐसा बयान दिया है, जिससे बवाल मच गया है.

Ravi Kishan On Dhurandhar 2: आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और सारा अर्जुन स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' (Dhurandhar 2) रिलीज के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है. कभी ये अपनी कहानी, स्टारकास्ट, एक्टिंग, म्यूजिक, डायरेक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर सुर्खियो में आ जाती है, तो कभी ये क्रिटिक्स की वजह से गॉसिप का विषय बन जाती है. जहां एक तरफ इसे लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं. वहीं अब इसपर अनिभेता और बीजेपी सांसद रवि किशन (Ravi Kishan On Dhurandhar 2) का बयान सामने आया है. उन्होंने 'धुरंधर 2' पर खुलकर बात करते हुए नोटबंदी पर ऐसा बयान दे दिया जिससे बवाल मच सकता है.

'सिनेमा वही दिखाता है, जो समाज में होता है'

'धुरंधर 2' देखने के बाद रवि किशन (Ravi Kishan) ने ANI से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि, 'ये मूवी समाज का आईना है. जब संसद पर हमला हुआ था, तब कोई कुछ नहीं बोला, अतीक अहमद के खिलाफ इतने मामले दर्ज हैं, लेकिन अब सब लोग बयानबाजी कर रहे हैं. सिनेमा वही दिखाता है, जो समाज में होता है, फिल्में उसी पर बनती हैं. यह लोकतंत्र है.'

रवि किशन ने नोटबंदी पर कह दी बड़ी बात

एक्टर ने आगे नोटबंदी पर बात करते हुए कहा, 'अब सब लोग जान गए हैं कि, नोटबंदी क्यों हुई थी. मेरी सिनेमा इंडस्ट्री से भी एक रिक्वेस्ट है कि अब ऐसी जागरूक फिल्में बनाने का समय आ गया है.' रवि किशन के इस बयान से बवाल मच सकता है. आपको बता दें कि, रवि किशन के पहले 'धुरंधर 2' की तारीफ कंगना रनौत से लेकर रजनीकांत, शिवा राजकुमार, अल्लू अर्जुन, अमीषा पटेल, राम गोपाल वर्मा, आलिया भट्ट समेत ना जाने कितने साउथ से बॉलीवुड सितारों ने इसकी जमकर तारीफ की है.

#WATCH | Gorakhpur | On 'Dhurandhar The Revenge' Movie, BJP MP Ravi Kishan says, "The film 'Dhurandhar' is a mirror of society. When Parliament was attacked, no one said anything. So many cases have been filed against Atiq Ahmed, and now everyone is making statements. Cinema is a… pic.twitter.com/dCk6PKQ59g — ANI (@ANI) March 25, 2026

'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेकशन

वहीं अगर बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो ये जमकर कमाई कर रही है. महज 6 दिनों में ही फिल्म वर्ल्डवाइड 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. इसने रिलीज के साथ ही 'पठान', 'गदर 2' और 'एनिमल' जैसी बड़ी फिल्मों को धूल चटा चुकी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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