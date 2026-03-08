Women's Day: 'अपनी ताकत पहचानिए', कंगना रनौत ने महिला दिवस पर महिलाओं को दिया खास मैसेज

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बॉलीवुड की 'क्वीन' और मंडी से सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर अपने बेबाक और पावरफुल अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया है. कंगना ने सोशल मीडिया पर देश की आधी आबादी के नाम एक ऐसा पैगाम लिखा है, जो केवल बधाई नहीं बल्कि जीवन जीने का एक नया नजरिया है. महिला दिवस के अवसर पर कंगना ने महिलाओं के नाम एक शानदार संदेश लिखा है.
कंगना ने कही ये बात
कंगना ने अपनी पोस्ट में इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को किसी एक खास दिन का मोहताज नहीं होना चाहिए. उन्होंने लिखा, "हर दिन आपका दिन है." कंगना के मुताबिक, नारी होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक महाशक्ति है. उन्होंने महिलाओं को सलाह दी कि वे अपनी इस ताकत को पहचानें और इसका इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने और अपने हक के लिए करें, न कि कभी खुद के खिलाफ.
बिना फिक्र किए आगे बढ़ें
अपने मैसेज में कंगना ने कर्म और उदारता की भी बात की. उन्होंने कहा कि दूसरों की मदद करने या कुछ देने से कभी पीछे न हटें. आप जो दुनिया को देते हैं, वही लौटकर आपके पास आता है. जरूरी नहीं कि जो आपने दिया है, वो आपकी उम्मीद के हिसाब से ही वापस आए, इसलिए बिना चिंता किए बस अपना काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें. किसी का फायदा उठाना सबसे गलत बात है. ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही असली सुकून मिलता है.
कंगना ने अपने पोस्ट में कही ये बात
कंगना रनौत ने कहा कि "खुशी का असली राज यह है कि आप अपने काम, परिवार और दोस्तों को अपना पूरा समय और समर्पण दें. लेकिन यह भी समझें कि असली संतुष्टि और कृतज्ञता हमें खुद के भीतर से ही मिलती है. अपनी इस पोस्ट के आखिर में उन्होंने महिलाओं को प्रेरित करते हुए लिखा, ‘हमेशा उन लोगों को चुनिए जिन्होंने आपको चुना है. उठिए, आगे बढ़िए, प्यार कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए. महिला दिवस की शुभकामनाएं.”
कंगना की शानदार फिल्में
कंगना का यह संदेश उनकी फिल्मी छवि से भी काफी मिलता है. उन्होंने अपने करियर में हमेशा ऐसी फिल्में चुनीं जहां महिला किरदार कमजोर नहीं बल्कि फाइटर वूमेन का हो. क्वीन और पंगा फिल्म में उन्होंने दिखाया कि एक साधारण महिला भी अपनी दुनिया बदल सकती है. वहीं मणिकर्णिका फिल्म में झांसी की रानी के रूप में उन्होंने वीरता की नई मिसाल पेश की. तनु वेड्स मनु में उन्होंने बेबाकी और अपनी शर्तों पर जीने का हुनर दिखाया. कंगना के अलावा कमल हासन और अल्लू अर्जुन जैसे साउथ के सुपरस्टार्स ने भी इस मौके पर महिलाओं को सलाम किया.
