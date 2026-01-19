ENG हिन्दी
इस गाने में दिखती है रेखा और अमिताभ बच्चन की रंगीन केमेस्ट्री, किशोर कुमार-लता मंगेशकर ने दी अपनी आवाज, गाना हुआ था हिट

आज हम आपको रेखा और अमिताभ बच्चन के एक ऐसे गाने के बारे में बता रहें हैं, जिसमें दोनों की जबरदस्त रंगीन केमेस्ट्री नजर आती है. इस गाने का क्रेज आज 44 साल बाद भी लोगों में है.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 19, 2026 12:32 PM IST

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ गाने ऐसे होते हैं जो वक्त की धूल में खो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और भी ज्यादा 'रंगीन' होते चले जाते हैं. साल 1981 की कल्ट क्लासिक फिल्म 'सिलसिला' का गीत "लड़की है या शोला" इसी लिस्ट में शुमार है. यश चोपड़ा की दुनिया, अमिताभ बच्चन का बेखौफ अंदाज और रेखा की कातिल नजाकत इन तीनों ने इस गाने को ऐसा सुपरहिट बनाया है, जो आज भी हर जश्न की जान है. आइए इस सदाबहार गाने के पीछे की उस कहानी को जानते हैं.

क्यों खास है ये गाना?

इस गाने की सबसे बड़ी खूबी इसका संगीत है. शास्त्रीय संगीत के उस्ताद पंडित शिवकुमार शर्मा (संतूर) और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया (बांसुरी) की जोड़ी, जिन्हें हम 'शिव-हरी' के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस गाने में लोक संगीत दिया है, जिसे सुनकर लोग थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं. वहीं, गीतकार आनंद बख्शी ने इतने सरल और शरारत भरे बोल लिखे कि एक बच्चा भी इसे गुनगुना ले. "लड़की है या शोला" सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि प्यार और छेड़खानी का एक कॉम्बिनेशन है, जो सीधे दिल पर दस्तक देता है.

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज

एक तरफ किशोर कुमार की आवाज तो दूसरी तरफ लता मंगेशकर की आवाज और नजाकत. इन दोनों दिग्गजों की जोड़ी ने इस गाने को एक फिल्मी गाना नहीं रहने दिया, बल्कि इसे अमर बना दिया. यह गाना विजुअली इतना शानदार है कि आज के दौर की हाई-बजट फिल्में भी इसके सामने फीकी लगती हैं. अमिताभ बच्चन का वो सिग्नेचर डांस स्टेप, उनकी लंबी कद-काठी और आंखों में वो शरारत... और उनके सामने रेखा, जिनकी एक-एक अदा और आंखों के इशारे बिजली गिराने के लिए काफी थे.

आज भी शादी या पार्टी में बजता है गाना

यश चोपड़ा ने जिस खूबसूरती से इस गाने को फिल्माया, उसने अमिताभ-रेखा की ऑन-स्क्रीन जोड़ी को हमेशा-हमेशा के लिए सिनेमा के पन्नों में अमर कर दिया. इस गाने को रिलीज हुए 44 साल बीत गए हैं, लेकिन 44 साल बीत जाने के बाद भी, चाहे कोई शादी हो, संगीत सेरेमनी हो या कोई हाउस पार्टी, "लड़की है या शोला" के बिना अधूरी मानी जाती है. आपको बता दें कि यह गाना सिलसिले फिल्म की थी. 'सिलसिला' फिल्म भले ही अपने समय पर बॉक्स ऑफिस पर वैसी सफलता न देख पाई हो जैसी उम्मीद थी, लेकिन इसके गाने आज भी खूब पसंद किए जाते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

