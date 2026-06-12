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डिजिटल क्रिएटर सागर कुमार उर्फ सागर पॉप के टैलेंट के मुरीद हुए रेमो डिसूजा, कैसे ये कंटेंट क्रिएटर बन रहा बॉलीवुड की नई पसंद?

Remo DSouza: डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद से टैलेंट को पहचानने और सामने लाने का तरीका पूरी तरह बदल गया है. लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी कला लोगों की नजर आ रहे हैं. ऐसे ही एक क्रिएटर सागर कुमार हैं, जिनके कायल सोनू सूद और रेमो डिसूजा जैसे स्टार्स भी हो गए हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 12, 2026 8:15 AM IST
डिजिटल क्रिएटर सागर कुमार उर्फ सागर पॉप के टैलेंट के मुरीद हुए रेमो डिसूजा, कैसे ये कंटेंट क्रिएटर बन रहा बॉलीवुड की नई पसंद?

कौन हैं सागर पॉप?

Who is Sagar Pop?: डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद से टैलेंट को पहचानने और सामने लाने का तरीका पूरी तरह बदल गया है. आज कंटेंट क्रिएटर्स और डिटिजल क्रिएटर्स के पास ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के बिना भी अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने के कई बेहतरीन रास्ते हैं. इसी बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाले क्रिएटर्स में से एक नाम सागर कुमार का भी है, जिन्हें आज लोग सागर पॉप के नाम से जानते हैं. उन्होंने अपने दम पर आज वो मुकाम हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से उनके चर्चे अब बॉलीवुड गलियारों तक होने लगे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं सागर पॉप कौन हैं और आज उनकी चर्चा बॉलीवुड गलियारों में क्यों हो रही है.

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कौन हैं सागर पॉप?

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने दम पर अपनी खास पहचान बनाने वाले सागर पॉप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्होंने पहले अपने मजेदार और रिलेटबल कंटेंट के जरिए लोगों का ध्यान खींचा, जिसे सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने पसंद किया और फिर उन्होंने लगातार एंटरटेनिंग वीडियो बनाई और रोजमर्रा के एक्सपीरियंस और कॉमेडी के जरिए दर्शकों से जुड़े और उनके दिलों में अपनी जगह बनाई और धीरे-धीरे इंटरनेट पर अपनी एक मजबूत पहचान बना ली, जो आज भी लगातार बढ़ रही है और खास बात तो ये है कि अब उनकी पहचान बॉलीवुड के लोगों से भी हो रही है.

सागर पॉप के टैलेंट के मुरीद हुए रेमो डिसूजा

हाल ही में सागर पॉप को मशहूर कोरियोग्राफर, निर्देशक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जानी-मानी हस्ती रेमो डिसूजा से हुई और उन्हें रेमो से रिकग्निशन मिला. यह पल उनके डिजिटल सफर का एक अहम पड़ाव माना जा रहा है. रेमो डिसूजा जैसे पॉपुलर नाम द्वारा उनके काम को नोटिस किया जाना इस बात को दिखाता है कि आज डिजिटल क्रिएटर्स का प्रभाव पारंपरिक मनोरंजन जगत तक भी पहुंच चुका है. पिछले कुछ समय में सागर पॉप ने बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात की. हालांकि, सागर की इस जर्नी में बड़ा मोड़ तब आया, जब खुद बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने उन्हें अपने घर पर इन्वाइट किया और उनके काम की जमकर तारीफ की.

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इन सितारों से भी हो चुकी है सागर पॉप की मुलाकात

हालांकि, सोनू सूद एकलौते एक्टर नहीं है, जिनसे सागर पॉप ने मुलाकात की है. इसके अलावा वो नेहा कक्कड़, रेमो डिसूजा, हनी सिंह और जान्हवी कपूर जैसे कई बड़े सितारों से मुलाकात कर चुके हैं और यही वजह है कि, आज इस छोटे से कंटेंट क्रिएटर की चर्चा बॉलीवुड गलियारों में भी होने लगी है.

कितना बड़ा है सागर पॉप का साम्राज्य?

अगर बात करें सागर कुमार की सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी की तो आज उनके 7.3 लाख से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं और अगर उनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिला दिया जाए, तो उनकी फैन फॉलोइंग लगभग 1.5 मिलियन तक पहुंच चुकी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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