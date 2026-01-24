28 साल पहले रिलीज हुए इस गाने के बिना अधूरा है 26 जनवरी का जश्न, हर स्टेज... हर रील में सुनाई देती है बस यही धुन!

Republic Day Song: 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त देशभक्ति से जुड़ा हर जश्न 28 साल पहले रिलीज हुए इस गाने के बिना अधूरा रहता है. इस मौके पर ये गाना सोशल मीडिया रील्स से लेकर हर स्टेज की पहली पसंद बन जाता है. आइए जानते हैं ये गाना कौन सा है.

Republic Day Special Song: गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी (Republic Day) के खास मौके पर तमाम भारतीय देशभक्ति से लबरेज गानों पर परफॉर्म करते हैं, रील्स बनाते हैं और स्टेट्स के साथ अपने जज्बात बयां करते हैं. इस खास पर कई गाने सुनाई देते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा ट्रेंड करता है वो है ए.आर. रहमान (AR Rahman) के जादुई सुरों से सजा 'मां तुझे सलाम' (Maa Tujhe Salaam) गाना. महबूब के लिखे जज्बाती बोल और रहमान के संगीत ने मिलकर एक ऐसा इमोशन एंथम तैयार किया है, जो 28 साल से हर युवा की पहली पसंद बना हुआ है. इंस्टाग्राम रील्स से लेकर विदेशी धरती पर होने वाले जश्न तक ये ब्लॉकबस्टर गाना हर भारतीय की पहली पसंद होता है.

