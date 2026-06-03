Aryan Khan की गिरफ्तारी ने रिया चक्रवर्ती को कैसे किया ट्रिगर? सुशांत सिंह राजपूत से है इसका कनेक्शन, सालों बाद छलका एक्ट्रेस का दर्द

Rhea Chakraborty: दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में 28 दिन जेल काट चुकीं एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने आर्यन खान ड्रग केस पर बड़ा बयान दिया है. एक्ट्रेस ने सालों बाद अपने पुराने जख्मों को यादकर जेल के कड़वे सच का खुलासा किया है.

सालों बाद छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द

Rhea Chakraborty Comment On Aryan Khan: 'मेरे डैड की मारुति' से लेकर 'सोनाली केबल', 'बैंक चोर' और 'हाफ गर्लफ्रेंड' तक कई फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) के करियर पर उस वक्त ब्रेक लग गया जब साल 2020 में उनके बॉयफ्रेंड और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत और उससे जुड़े ड्रग्स मामले में एक्ट्रेस का नाम सामने आया. इसके बाद उन्हें 28 दिन तक जेल में भी रहना पड़ा था. हालांकि, अब धीरे-धीरे रिया के करियर और जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ रही है. इसी बीच एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के लाडले आर्यन खान (Aryan Khan) के ड्रग्स केस को लेकर बात की, जिसमें उनका सालों पुराना दर्द भी छलक पड़ा.

Aryan की गिरफ्तारी ने रिया को कैसे किया ट्रिगर?

रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में वैरायटी इंडिया को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने आर्यन खान के ड्रग्स को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'जब वो आर्यन खान पर NCB के कसते शिंकजे और मीडिया हेडलाइन्स को देखती थी, तब मुझे अपने भाई शोबिक की याद आ गई थी, जब एनसीबी ने उसे गिरफ्तार किया था और बाद में उसे कोर्ट ने बेकसूर माना था.' एक्ट्रेस ने कहा, 'जब मैंने कि आर्यन किस दौर से गुजर रहे हैं, तो मैं पुरानी यादों में चली गई थी. क्योंकि, वो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरे भाई के साथ हुआ था.'

रिया ने जेल को लेकर किया कड़वे सच का खुलासा

रिया ने कहा, 'असल में मेरी कहानी से ज्यादा वो मेरे भाई शोविक की कहानी जैसा लग रहा था. दोनों में काफी कुछ कॉमन था. उस समय टीवी पर ये सब देखना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था.' वहीं रिया ने इंटरव्यू के दौरान जेल में बिताए अपने 28 दिनों को याद करते हुए कहा, 'जेल में होने का सबसे मुश्किल हिस्सा जेल में होना ही है. वहां आप समाज का हिस्सा नहीं बल्कि सिर्फ एक नंबर हैं. आप कोई इंसान नहीं हैं. समाज आपको अपने बीच रहने लायक नहीं समझता और आपको सबसे अलग कर दिया जाता है और ये चीज आपके ईगो और सेल्फ-रिस्पेक्ट को पूरी तरह से कुचलकर रख देती है.'

क्यों गिरफ्तार हुए थे रिया और शौविक?

मालूम हो कि, साल 2020 में बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग, टैलेंट और सादगी के लिए जानें जाने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को उनके ही मुंबई स्थित घर में मृत पाया गया था. इस मामले की जांच के दौरान इसमें ड्रग्स एंगल भी निकलकर सामने आया था, जिसके बाद सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था. एक्ट्रेस पर आरोप लगे थे कि, उन्होंने सुशांत को ड्रग्स दिलवाए थे और इसी मामले में उनके भाई शौविक को भी गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, बाद भाई-बहन दोनों को ही कोर्ट ने सभी मामलों से बरी कर दिया था.

रिया चक्रवर्ती का वर्कफ्रंट

वहीं अगर बात करें रिया चक्रवर्ती के वर्कफ्रंट की तो वह जल्द ही नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'फैमिली बिजनेस' में नजर आएंगी. इस सीरीज में रिया चक्रवर्ती के साथ विजय वर्मा, नेहा धूपिया और अनिल कपूर भी दिखाई देंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…