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सुशांत केस में 6 साल बाद रिया चक्रवर्ती की बड़ी जीत, बैंक अकाउंट्स डीफ्रीज करने का सुनाया फैसला

कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस के दौरान फ्रीज किए गए रिया और उनके भाई शोविक के बैंक खातों को डीफ्रीज करने का आदेश दिया है. कोर्ट के इस फैसले से रिया को बहुत राहत मिली है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 26, 2026 12:19 PM IST

सुशांत केस में 6 साल बाद रिया चक्रवर्ती की बड़ी जीत, बैंक अकाउंट्स डीफ्रीज करने का सुनाया फैसला
रिया चक्रवर्ती को कोर्ट ने दी राहत

भारतीय कानून की लंबी प्रक्रिया और साल 2020 के चर्चित सुशांत सिंह राजपूत केस में एक नया मोड़ आया है. यह मामला साल 2020 का है, जब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मृत्यु के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ड्रग्स एंगल से जांच शुरू की थी. इस जांच के दौरान रिया और शोविक चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाया गया था. जांच एजेंसी ने उसी समय कार्रवाई करते हुए उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था, जिससे उनकी वित्तीय लेनदेन की क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई थी. शनिवार को एक विशेष NDPS (नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) कोर्ट ने दोनों के बैंक खातों को तुरंत डीफ्रीज करने का फैसला सुनाया.

कोर्ट में वकील की दलील

रिया चक्रवर्ती के वकील ने कोर्ट में पुरजोर दलील दी कि NCB द्वारा बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया में कानूनी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया. उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी खाते को इतने लंबे समय तक बिना किसी ठोस कानूनी पुष्टि के बंद रखना मौलिक अधिकारों का हनन है. डिफेंस ने दावा किया कि यह कार्रवाई कानून की नजर में गैर-कानूनी थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने NDPS अधिनियम की धारा 68F का विशेष उल्लेख किया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी अकाउंट को फ्रीज करने के आदेश का प्रभाव तभी मान्य होता है, जब जारी होने के 30 दिनों के भीतर किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि की जाए.

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जेल और आरोपों का लंबा सफर

रिया चक्रवर्ती के लिए यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि मेंटल हैरासमैंट का भी रहा है. सितंबर 2020 में ड्रग्स खरीदने और एक्टर को देने के आरोपों में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. इस दौरान उन्हें 28 दिन जेल की सलाखों के पीछे बिताने पड़े थे. हालांकि, समय के साथ आरोपों की परतें खुलती गईं और पिछले साल ही उन्हें इस मामले में बड़ी कानूनी राहत यानी क्लीन चिट मिल गई थी.

शोविक चक्रवर्ती को भी मिली राहत

रिया चक्रवर्ती के साथ-साथ उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, जिन्होंने ड्रग्स केस में काफी समय जेल में बिताया था, के लिए भी यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है. दोनों भाई-बहन अब अपने रुके हुए काम को पूरा कर सकेंगे. बैंक खातों के डीफ्रीज होने के बाद अब रिया चक्रवर्ती अपनी प्रोफेशनल लाइफ को फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश कर सकती हैं. पिछले कुछ सालों से वह एक्टिंग की दुनिया से लगभग दूर थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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