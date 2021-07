Riddhima Sahni ने कहा, 'परफेक्ट सास बनेंगी मेरी मां', Alia Bhatt की निकली लॉटरी !!

Riddhima Kapoor Sahni says Neetu Kapoor will become a perfect mother in law: बॉलीवुड फिल्म स्टार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की शादी की अटकलें काफी दिनों से चल रही हैं। बी-टाउन के इस खूबसूरत कपल की शादी किस दिन होगी, इसको लेकर कयास लगते रहते हैं। बीते दिनों चर्चा रही कि ये कपल इसी साल शादी के बंधन में बंधने के प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में इस स्टार कपल पर हर किसी की नजर रहती है। हाल ही में रणबीर कपूर की रिद्धिमा कपूर साहनी (Riddhima Kapoor Sahni) ने एक मीडिया पोर्ट्ल को इंटरव्यू देकर लोगों का ध्यान एक बार फिर इस स्टार कपल की शादी की ओर फिर सभी का ध्यान चला गया है। Also Read - Gangubai Kathiawadi: Alia Bhatt स्टारर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं होगी रिलीज, अटकलों पर आया मेकर्स का बड़ा बयान

रिद्धिमा कपूर साहनी ने याहू लाइफस्टाइल को दिए इंटरव्यू में अपनी मां के बेहतरीन सास होने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी मां नीतू कपूर भाई रणबीर कपूर की पत्नी को ‘रानी’ की तरह रखेंगी। उन्होंने कहा, ‘मां एक शानदार सासू मां बनेंगी। जो बिल्कुल चिल होंगी। वो अपनी बहू को सबकुछ दे देंगी और कुछ भी बदले में नहीं चाहेंगी। वो बिल्कुल भी इंटरफेयरिंग (घुसने वाली) सास नहीं होंगी। वो उनके निजी स्पेस का सम्मान करेंगी।’

रिद्धिमा कपूर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, 'वो अपनी बहू को पूरी तरह बिगाड़ने वाली हैं। उस पर प्यार लुटाएंगी। वो उसका बहुत सम्मान करेंगी और हमेशा उसका ध्यान रखेंगी। बिना उनकी जिंदगी बर्बाद किए। शॉर्ट में कहूं तो उसे बिल्कुल रानी की तरह रखेंगी।' रिद्धिमा कपूर साहनी की ये बातें सुनकर जरूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी शरमा जाएंगी।

बता दें कि खुद रणबीर कपूर ने बीते साल पत्रकार राजीव मसंद को दिए एक इंटरव्यू में माना था कि अगर कोरोना वायरस उनकी जिंदगी में नहीं आता तो वो अब तक शादी कर चुके होते। एक्टर ने कहा कि वो खुद अपनी जिंदगी में शादी के ऑप्शन पर जल्दी ही टिक मार्क लगा देना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी को लेकर परिवार भी प्लानिंग कर चुका है। ये कपल जल्दी ही शादी कर सकता है।